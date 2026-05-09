SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ: Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Göztepe, sahasındaki son karşılaşmada Gaziantep FK’yı konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte aşil tendonundan sakatlanan Bulgar orta saha Filip Krastev’in sezonu kapattığı açıklandı. Devre arasında kiralık olarak kadroya dahil edilen 24 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. İzmir temsilcisinde ayrıca sarı kart cezası bulunan Brezilyalı forvet Janderson da bu mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan futbolseverler, Göztepe - Gaziantep FK maçının tarihi, saati, yayıncı kuruluşu ve muhtemel kadrolarını merak ediyor. Peki Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.