Süper Lig ne zaman başlıyor? Futbolseverler tarafından merakla beklenen liglerin başlama tarihi belli oldu. Öte yandan Spor Toto Süper Lig, Spor toto 1. Lig'in fikstürü çekildi ve maç takvimi belli oldu. Son şampiyon Galatasaray'ın Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmayla perdesi açılacak olan Süper Lig için heyecan dorukta. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? Ligler ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig başlama tarihi ve 2018-2019 Süper Lig fikstürü...

SPOR TOTO SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018-2019 Spor Toto Süper Lig sezonu 12 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018-2019 Spor Toto 1. Lig sezonu 12 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG FİKSTÜR (1. HAFTA)

12 AĞUSTOS 2018

Ankaragücü - Galatasaray

Başakşehir - Trabzonspor

Rizespor - Kasımpaşa

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş - Akhisarspor

Konyaspor - Erzurumspor

Kayserispor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Göztepe - Yeni Malatyaspor

SPOR TOTO 1. LİG FİKSTÜR (1. HAFTA)

12 AĞUSTOS 2018

Balıkesirspor Baltok - Altınordu

Denizlispor - Gazişehir Gaziantep

Gençlerbirliği - Hatayspor

Karabükspor - Adana Demirspor

Giresunspor - Eskişehirspor

Boluspor - Osmanlıspor

Adanaspor - Elazığspor

Altay - Ümraniyespor

İstanbulspor - Afyonspor