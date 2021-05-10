Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 41. hafta yarın oynanacak 9 maçla sona erecek. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 40. hafta puan durumu ve bu haftanın maçları...
SÜPER LİG 41. HAFTA FİKSTÜRÜ
11 MAYIS SAAT 20:30
Konyaspor-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Hatayspor
Denizlispor-Galatasaray
Gençlerbirliği-Göztepe
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor
Başakşehir FK-Kayserispor
Fenerbahçe-Sivasspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Alanyaspor-BB Erzurumspor
Beşiktaş-Fatih Karagümrük
SÜPER LİG 40. HAFTA PUAN DURUMU (10 MAYIS)
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