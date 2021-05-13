Spor Toto Süper Lig 42. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de kırk ikinci hafta maçları oynanacak ve şampiyon ile küme düşen son ekip belli olacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 42. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 42. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|39
|25
|6
|8
|87
|43
|44
|81
|2.GALATASARAY A.Ş.
|39
|25
|6
|8
|77
|35
|42
|81
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|39
|24
|7
|8
|70
|40
|30
|79
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|39
|18
|14
|7
|48
|36
|12
|68
|5.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|39
|15
|17
|7
|52
|42
|10
|62
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|39
|17
|10
|12
|62
|52
|10
|61
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|39
|16
|9
|14
|57
|45
|12
|57
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|39
|15
|12
|12
|59
|51
|8
|57
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|39
|14
|13
|12
|58
|51
|7
|55
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|39
|13
|12
|14
|58
|57
|1
|51
|11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|39
|12
|13
|14
|49
|48
|1
|49
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|39
|12
|12
|15
|53
|67
|-14
|48
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|39
|12
|10
|17
|46
|55
|-9
|46
|14.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|39
|10
|15
|14
|48
|50
|-2
|45
|15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|39
|11
|12
|16
|41
|55
|-14
|45
|16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|39
|9
|16
|14
|41
|55
|-14
|43
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|39
|9
|14
|16
|34
|50
|-16
|41
|18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|40
|10
|10
|20
|44
|68
|-24
|40
|19.MKE ANKARAGÜCÜ
|39
|10
|8
|21
|46
|64
|-18
|38
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|39
|10
|8
|21
|43
|74
|-31
|38
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|39
|6
|10
|23
|37
|72
|-35
|28
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 42. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|15.05.202120:30
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|15.05.202120:30
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|15.05.202120:30
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|15.05.202120:30
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|15.05.202120:30
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|-
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|15.05.202120:30
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|HELENEX YENİ MALATYASPOR
|15.05.202120:30
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|-
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|15.05.202120:30
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|15.05.202120:30
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|GENÇLERBİRLİĞİ
|15.05.202120:30
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|-
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Haftayı bay geçen takım
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
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