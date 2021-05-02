Spor Toto Süper Lig 39. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de otuz dokuzuncu hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 39. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 39. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 37 25 6 6 85 38 47 81 2.FENERBAHÇE A.Ş. 36 22 7 7 64 36 28 73 3.GALATASARAY A.Ş. 36 22 6 8 68 33 35 72 4.TRABZONSPOR A.Ş. 37 17 13 7 45 34 11 64 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 37 16 9 12 55 39 16 57 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 37 16 9 12 60 51 9 57 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 36 13 16 7 49 41 8 55 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 36 14 12 10 54 45 9 54 9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 36 13 12 11 51 44 7 51 10.GÖZTEPE A.Ş. 36 12 12 12 52 49 3 48 11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 37 9 16 12 38 50 -12 43 12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 36 10 12 14 42 46 -4 42 13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 36 10 12 14 47 59 -12 42 14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 36 9 13 14 42 48 -6 40 15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 36 10 10 16 39 54 -15 40 16.MKE ANKARAGÜCÜ 36 10 8 18 43 57 -14 38 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 36 9 11 16 33 49 -16 38 18.KASIMPAŞA A.Ş. 36 9 10 17 39 54 -15 37 19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 37 9 10 18 40 62 -22 37 20.GENÇLERBİRLİĞİ 36 9 8 19 37 64 -27 35 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 36 6 10 20 36 66 -30 28

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 39. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

01.05.2021 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 7 - 0 ATAKAŞ HATAYSPOR 02.05.2021 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 02.05.2021 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 02.05.2021 16:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - GÖZTEPE A.Ş. 02.05.2021 20:30 GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY A.Ş. 03.05.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - MKE ANKARAGÜCÜ 03.05.2021 16:00 HELENEX YENİ MALATYASPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR 03.05.2021 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR 03.05.2021 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 03.05.2021 20:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

Haftayı bay geçen takım

TRABZONSPOR A.Ş.