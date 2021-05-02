Spor Toto Süper Lig 39. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de otuz dokuzuncu hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 39. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 39. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|37
|25
|6
|6
|85
|38
|47
|81
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|36
|22
|7
|7
|64
|36
|28
|73
|3.GALATASARAY A.Ş.
|36
|22
|6
|8
|68
|33
|35
|72
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|37
|17
|13
|7
|45
|34
|11
|64
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|37
|16
|9
|12
|55
|39
|16
|57
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|37
|16
|9
|12
|60
|51
|9
|57
|7.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|36
|13
|16
|7
|49
|41
|8
|55
|8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|36
|14
|12
|10
|54
|45
|9
|54
|9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|36
|13
|12
|11
|51
|44
|7
|51
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|36
|12
|12
|12
|52
|49
|3
|48
|11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|37
|9
|16
|12
|38
|50
|-12
|43
|12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|36
|10
|12
|14
|42
|46
|-4
|42
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|36
|10
|12
|14
|47
|59
|-12
|42
|14.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|36
|9
|13
|14
|42
|48
|-6
|40
|15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|36
|10
|10
|16
|39
|54
|-15
|40
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|36
|10
|8
|18
|43
|57
|-14
|38
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|36
|9
|11
|16
|33
|49
|-16
|38
|18.KASIMPAŞA A.Ş.
|36
|9
|10
|17
|39
|54
|-15
|37
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|37
|9
|10
|18
|40
|62
|-22
|37
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|36
|9
|8
|19
|37
|64
|-27
|35
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|36
|6
|10
|20
|36
|66
|-30
|28
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 39. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|01.05.202120:30
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|7 - 0
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|02.05.202116:00
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|02.05.202116:00
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|-
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|02.05.202116:00
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|02.05.202120:30
|GENÇLERBİRLİĞİ
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|03.05.202116:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|03.05.202116:00
|HELENEX YENİ MALATYASPOR
|-
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|03.05.202116:00
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|03.05.202120:30
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|03.05.202120:30
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
Haftayı bay geçen takım
TRABZONSPOR A.Ş.
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