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Süper Lig puan durumu 2019! Spor Toto Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 12. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 12. hafta zirve yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı puan kaybıyla tamamlarken, Beşiktaş ve Trabzonspor aldıkları galibiyetle zirve yarışını sürdürdüler. İşte, Spor Toto Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de bugün oynanacak Antalyaspor Gazişehir Gaziantep maçı ile hafta kapanacak. Demirgrup Sivasspor ise haftayı liderlik koltuğunda kapatmayı garantiledi. İşte, Spor Toto Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 12. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR1273224121224
2.TRABZONSPOR A.Ş.1264223131022
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK126421913622
4.FENERBAHÇE A.Ş.126332112921
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.126331513221
6.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1254325131219
7.AYTEMİZ ALANYASPOR125431913619
8.GALATASARAY A.Ş.125431310319
9.GÖZTEPE A.Ş.124441112-116
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.114341621-515
11.YUKATEL DENİZLİSPOR124261113-214
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.124261120-914
13.GENÇLERBİRLİĞİ123451717013
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR123451217-513
15.KASIMPAŞA A.Ş.123361720-312
16.ANTALYASPOR A.Ş.113261120-911
17.MKE ANKARAGÜCÜ12237820-129
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR121471125-147

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ

22.11.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş.0 - 1MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 

 

23.11.2019 15:00 YUKATEL DENİZLİSPOR2 - 0ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 

 

23.11.2019 17:30 MKE ANKARAGÜCÜ0 - 3TRABZONSPOR A.Ş. 

 

23.11.2019 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR0 - 1BEŞİKTAŞ A.Ş. 

 

24.11.2019 14:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR1 - 4DEMİR GRUP SİVASSPOR 

 

24.11.2019 16:30 KASIMPAŞA A.Ş.1 - 2GENÇLERBİRLİĞİ 

 

24.11.2019 16:32 AYTEMİZ ALANYASPOR0 - 1GÖZTEPE A.Ş. 

 

24.11.2019 19:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR0 - 0FENERBAHÇE A.Ş. 

 

25.11.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 
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