Spor Toto Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de bugün oynanacak Antalyaspor Gazişehir Gaziantep maçı ile hafta kapanacak. Demirgrup Sivasspor ise haftayı liderlik koltuğunda kapatmayı garantiledi. İşte, Spor Toto Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 12. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 7 3 2 24 12 12 24 2.TRABZONSPOR A.Ş. 12 6 4 2 23 13 10 22 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 12 6 4 2 19 13 6 22 4.FENERBAHÇE A.Ş. 12 6 3 3 21 12 9 21 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 6 3 3 15 13 2 21 6.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 12 5 4 3 25 13 12 19 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 12 5 4 3 19 13 6 19 8.GALATASARAY A.Ş. 12 5 4 3 13 10 3 19 9.GÖZTEPE A.Ş. 12 4 4 4 11 12 -1 16 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 11 4 3 4 16 21 -5 15 11.YUKATEL DENİZLİSPOR 12 4 2 6 11 13 -2 14 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 12 4 2 6 11 20 -9 14 13.GENÇLERBİRLİĞİ 12 3 4 5 17 17 0 13 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 3 4 5 12 17 -5 13 15.KASIMPAŞA A.Ş. 12 3 3 6 17 20 -3 12 16.ANTALYASPOR A.Ş. 11 3 2 6 11 20 -9 11 17.MKE ANKARAGÜCÜ 12 2 3 7 8 20 -12 9 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 12 1 4 7 11 25 -14 7

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ