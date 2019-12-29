Spor Toto Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray Antalyaspor maçı 5-0 skorla sona erdi. İşte, Spor Toto Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 18. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 10 4 2 34 16 18 34 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 17 9 6 2 32 17 15 33 3.TRABZONSPOR A.Ş. 17 9 5 3 35 19 16 32 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 17 9 3 5 27 22 5 30 5.FENERBAHÇE A.Ş. 16 8 4 4 32 20 12 28 6.GALATASARAY A.Ş. 17 7 6 4 23 15 8 27 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 16 7 5 4 29 15 14 26 8.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 16 6 5 5 31 21 10 23 9.GÖZTEPE A.Ş. 16 6 5 5 19 19 0 23 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 16 6 5 5 25 27 -2 23 11.YUKATEL DENİZLİSPOR 17 6 4 7 19 23 -4 22 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 16 6 2 8 16 25 -9 20 13.GENÇLERBİRLİĞİ 17 4 6 7 28 32 -4 18 14.KASIMPAŞA A.Ş. 17 4 3 10 26 34 -8 15 15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 16 3 6 7 14 22 -8 15 16.ANTALYASPOR A.Ş. 17 3 5 9 15 33 -18 14 17.MKE ANKARAGÜCÜ 17 2 6 9 15 34 -19 12 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 17 2 4 11 16 42 -26 10

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ