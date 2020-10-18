Spor Toto Süper Lig 5. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de beşinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 5. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 4 3 1 0 11 1 10 10 2.FENERBAHÇE A.Ş. 4 2 2 0 4 2 2 8 3.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 4 2 1 1 8 4 4 7 4.GALATASARAY A.Ş. 4 2 1 1 5 2 3 7 5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 4 2 1 1 6 4 2 7 6.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 4 2 1 1 4 2 2 7 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 2 1 1 5 4 1 7 8.ATAKAŞ HATAYSPOR 4 2 1 1 3 6 -3 7 9.GÖZTEPE A.Ş. 4 1 3 0 8 4 4 6 10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 4 1 3 0 5 2 3 6 11.KASIMPAŞA A.Ş. 4 2 0 2 3 2 1 6 12.HES KABLO KAYSERİSPOR 5 2 0 3 4 8 -4 6 13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 5 1 2 2 7 8 -1 5 14.TRABZONSPOR A.Ş. 5 1 2 2 5 7 -2 5 15.YENİ MALATYASPOR 5 1 2 2 4 8 -4 5 16.GENÇLERBİRLİĞİ 3 1 1 1 1 2 -1 4 17.BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 1 1 2 5 7 -2 4 18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 1 1 3 2 6 -4 4 19.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 4 0 3 1 6 8 -2 3 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 4 0 2 2 1 6 -5 2 21.MKE ANKARAGÜCÜ 4 0 1 3 4 8 -4 1

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

17.10.2020 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 5 - 3 MKE ANKARAGÜCÜ 17.10.2020 16:00 HES KABLO KAYSERİSPOR 1 - 3 DEMİR GRUP SİVASSPOR 17.10.2020 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 1 YENİ MALATYASPOR 17.10.2020 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. 0 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 18.10.2020 13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 18.10.2020 16:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. 18.10.2020 16:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 18.10.2020 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. 19.10.2020 20:00 GALATASARAY A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR 19.10.2020 20:00 GENÇLERBİRLİĞİ - YUKATEL DENİZLİSPOR

Haftayı bay geçen takım

BEŞİKTAŞ A.Ş.