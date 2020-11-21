Spor Toto Süper Lig 9. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 9. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 9. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 7 5 2 0 16 3 13 17 2.FENERBAHÇE A.Ş. 8 5 2 1 12 8 4 17 3.GALATASARAY A.Ş. 8 5 1 2 11 6 5 16 4.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 9 3 4 2 17 11 6 13 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 8 4 1 3 11 9 2 13 6.KASIMPAŞA A.Ş. 8 3 3 2 10 8 2 12 7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 7 3 2 2 10 8 2 11 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 8 2 5 1 12 11 1 11 9.YENİ MALATYASPOR 8 3 2 3 8 10 -2 11 10.ATAKAŞ HATAYSPOR 6 3 2 1 5 7 -2 11 11.BEŞİKTAŞ A.Ş. 7 3 1 3 10 12 -2 10 12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 7 2 3 2 8 5 3 9 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 2 3 3 8 10 -2 9 14.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 8 2 3 3 9 12 -3 9 15.GÖZTEPE A.Ş. 7 1 5 1 11 8 3 8 16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 7 2 2 3 9 12 -3 8 17.TRABZONSPOR A.Ş. 8 1 3 4 10 15 -5 6 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 7 2 0 5 4 10 -6 6 19.GENÇLERBİRLİĞİ 7 1 2 4 5 9 -4 5 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 7 1 2 4 5 12 -7 5 21.MKE ANKARAGÜCÜ 6 0 2 4 6 11 -5 2

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

21.11.2020 13:30 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 1 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR 21.11.2020 16:00 GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş. 21.11.2020 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 21.11.2020 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 22.11.2020 13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 22.11.2020 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ 22.11.2020 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş. 22.11.2020 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 22.11.2020 19:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR 23.11.2020 19:30 GALATASARAY A.Ş. - HES KABLO KAYSERİSPOR

Haftayı bay geçen takım

YENİ MALATYASPOR