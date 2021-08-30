Spor Toto Süper Lig 3. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de üçüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 3. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 3. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 3 2 1 0 4 2 2 7 2.ALTAY 2 2 0 0 7 1 6 6 3.TRABZONSPOR A.Ş. 2 2 0 0 7 2 5 6 4.GALATASARAY A.Ş. 2 2 0 0 4 1 3 6 5.FENERBAHÇE A.Ş. 2 2 0 0 3 0 3 6 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 1 1 0 3 0 3 4 7.KASIMPAŞA A.Ş. 2 1 1 0 3 1 2 4 8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 2 1 1 0 3 2 1 4 9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4 10.AYTEMİZ ALANYASPOR 2 1 0 1 2 4 -2 3 11.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 2 1 0 1 2 5 -3 3 12.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 3 0 2 1 2 3 -1 2 13.ATAKAŞ HATAYSPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1 14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 0 1 1 2 3 -1 1 15.GÖZTEPE A.Ş. 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.YUKATEL KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 4 -3 1 17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 0 1 2 2 6 -4 1 18.DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 0 0 2 1 3 -2 0 19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 0 0 2 1 3 -2 0 20.GZT GİRESUNSPOR 2 0 0 2 0 4 -4 0

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

27.08.2021 20:30 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 - 2 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 27.08.2021 21:45 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 1 - 1 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 28.08.2021 19:15 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 28.08.2021 19:15 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - YUKATEL KAYSERİSPOR 28.08.2021 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 28.08.2021 21:45 ATAKAŞ HATAYSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR 29.08.2021 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. 29.08.2021 19:15 DEMİR GRUP SİVASSPOR - GÖZTEPE A.Ş. 29.08.2021 21:45 GZT GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. 29.08.2021 21:45 ALTAY - FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım

FENERBAHÇE A.Ş.