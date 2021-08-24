Spor Toto Süper Lig 2. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de ikinci hafta maçları oynandı. İşte, Spor Toto Süper Lig 2. hafta maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 2. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.ALTAY 2 2 0 0 7 1 6 6 2.TRABZONSPOR A.Ş. 2 2 0 0 7 2 5 6 3.GALATASARAY A.Ş. 2 2 0 0 4 1 3 6 4.FENERBAHÇE A.Ş. 2 2 0 0 3 0 3 6 5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2 2 0 0 3 1 2 6 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 1 1 0 3 0 3 4 7.KASIMPAŞA A.Ş. 2 1 1 0 3 1 2 4 8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 2 1 1 0 3 2 1 4 9.AYTEMİZ ALANYASPOR 2 1 0 1 2 4 -2 3 10.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 2 1 0 1 2 5 -3 3 11.ATAKAŞ HATAYSPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 0 1 1 2 3 -1 1 13.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 2 0 1 1 1 2 -1 1 14.GÖZTEPE A.Ş. 2 0 1 1 1 2 -1 1 15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1 16.YUKATEL KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 4 -3 1 17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 0 1 1 0 3 -3 1 18.DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 0 0 2 1 3 -2 0 19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 0 0 2 1 3 -2 0 20.GZT GİRESUNSPOR 2 0 0 2 0 4 -4 0

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

20.08.2021 20:30 YUKATEL KAYSERİSPOR 1 - 1 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 21.08.2021 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 0 GZT GİRESUNSPOR 21.08.2021 19:15 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 0 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 21.08.2021 21:45 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 0 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş. 21.08.2021 21:45 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 4 ALTAY 22.08.2021 19:15 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 22.08.2021 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 0 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 22.08.2021 21:45 GÖZTEPE A.Ş. 0 - 1 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 23.08.2021 19:15 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR 23.08.2021 21:45 GALATASARAY A.Ş. 2 - 1 ATAKAŞ HATAYSPOR

Haftayı bay geçen takım

ATAKAŞ HATAYSPOR