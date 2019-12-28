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HaberlerFutbol

Süper Lig puan durumu 28 Aralık 2019! Süper Lig 17. hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 17. haftasında özellikle bugün oynanan kritik maçların ardından araştırılıyor. Bu haftanın ardından Süper Lig devre arasına girecek. 2. devre 17 Ocak 2020'de başlayacak. Peki son maçların ardından Süper Lig puan durumu nasıl? İşte 28 Aralık 2019 TFF Süper Lig puan durumu

Puan durumu

Puan durumu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçların ardından merak ediliyor. Bu haftaki maçların ardından Süper Lig 17 Ocak'a kadar devre arasında olacak. Süper Lig'de 2019 - 2020 Cemil Usta Sezonu 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak. İkinci devreye avantajla girmek isteyen takımlar için bu haftaki maçları kazanarak 3 puanları almak çok önemli. Peki bugünkü maçlar puan durumunda nasıl bir değişikliğe neden oldu? İşte TFF Süper Lig 17. maç sonuçları ile birlikte son puan durumu.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 17. HAFTA

 OGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR16104234161834
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK1686227161130
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.179352722530
4.TRABZONSPOR A.Ş.1685329171229
5.FENERBAHÇE A.Ş.1684432201228
6.AYTEMİZ ALANYASPOR1675429151426
7.GALATASARAY A.Ş.166641815324
8.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1665531211023
9.GÖZTEPE A.Ş.166551919023
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.166552527-223
11.YUKATEL DENİZLİSPOR176471923-422
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.166281625-920
13.GENÇLERBİRLİĞİ174672832-418
14.KASIMPAŞA A.Ş.164392529-415
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR163671422-815
16.ANTALYASPOR A.Ş.163581528-1314
17.MKE ANKARAGÜCÜ172691534-1912
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR1624101436-2210

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

27.12.2019 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

28.12.2019 15:00 MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 2YUKATEL DENİZLİSPOR

28.12.2019 17:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.

28.12.2019 17:30 TRABZONSPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

28.12.2019 20:00 GALATASARAY A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

29.12.2019 14:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

29.12.2019 16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

29.12.2019 16:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR

29.12.2019 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

 

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