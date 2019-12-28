Puan durumu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçların ardından merak ediliyor. Bu haftaki maçların ardından Süper Lig 17 Ocak'a kadar devre arasında olacak. Süper Lig'de 2019 - 2020 Cemil Usta Sezonu 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak. İkinci devreye avantajla girmek isteyen takımlar için bu haftaki maçları kazanarak 3 puanları almak çok önemli. Peki bugünkü maçlar puan durumunda nasıl bir değişikliğe neden oldu? İşte TFF Süper Lig 17. maç sonuçları ile birlikte son puan durumu.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 17. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 10 4 2 34 16 18 34 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 16 8 6 2 27 16 11 30 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 17 9 3 5 27 22 5 30 4.TRABZONSPOR A.Ş. 16 8 5 3 29 17 12 29 5.FENERBAHÇE A.Ş. 16 8 4 4 32 20 12 28 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 16 7 5 4 29 15 14 26 7.GALATASARAY A.Ş. 16 6 6 4 18 15 3 24 8.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 16 6 5 5 31 21 10 23 9.GÖZTEPE A.Ş. 16 6 5 5 19 19 0 23 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 16 6 5 5 25 27 -2 23 11.YUKATEL DENİZLİSPOR 17 6 4 7 19 23 -4 22 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 16 6 2 8 16 25 -9 20 13.GENÇLERBİRLİĞİ 17 4 6 7 28 32 -4 18 14.KASIMPAŞA A.Ş. 16 4 3 9 25 29 -4 15 15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 16 3 6 7 14 22 -8 15 16.ANTALYASPOR A.Ş. 16 3 5 8 15 28 -13 14 17.MKE ANKARAGÜCÜ 17 2 6 9 15 34 -19 12 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 16 2 4 10 14 36 -22 10

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

27.12.2019 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

28.12.2019 15:00 MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 2YUKATEL DENİZLİSPOR

28.12.2019 17:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.

28.12.2019 17:30 TRABZONSPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

28.12.2019 20:00 GALATASARAY A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

29.12.2019 14:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

29.12.2019 16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

29.12.2019 16:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR

29.12.2019 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.