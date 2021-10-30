Spor Toto Süper Lig 11. hafta güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de onbirinci hafta maçları oynanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 11. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 11 8 3 0 22 10 12 27 2.ATAKAŞ HATAYSPOR 11 7 2 2 20 8 12 23 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 11 6 2 3 20 13 7 20 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 10 6 2 2 16 15 1 20 5.FENERBAHÇE A.Ş. 10 6 1 3 14 11 3 19 6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 10 5 3 2 16 12 4 18 7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 10 4 5 1 14 9 5 17 8.GALATASARAY A.Ş. 10 5 2 3 15 14 1 17 9.ALTAY 11 5 1 5 17 17 0 16 10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 10 3 4 3 15 15 0 13 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 11 2 6 3 15 13 2 12 12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 10 4 0 6 13 13 0 12 13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 10 3 3 4 12 14 -2 12 14.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 11 4 0 7 11 19 -8 12 15.YUKATEL KAYSERİSPOR 10 3 2 5 13 17 -4 11 16.KASIMPAŞA A.Ş. 11 2 3 6 12 16 -4 9 17.GZT GİRESUNSPOR 10 2 3 5 6 10 -4 9 18.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 10 2 3 5 11 16 -5 9 19.GÖZTEPE A.Ş. 10 2 2 6 9 14 -5 8 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 11 1 1 9 9 24 -15 4

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ