Spor Toto Süper Lig 11. hafta güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de onbirinci hafta maçları oynanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve puan durumu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 11. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|11
|8
|3
|0
|22
|10
|12
|27
|2.ATAKAŞ HATAYSPOR
|11
|7
|2
|2
|20
|8
|12
|23
|3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|11
|6
|2
|3
|20
|13
|7
|20
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|10
|6
|2
|2
|16
|15
|1
|20
|5.FENERBAHÇE A.Ş.
|10
|6
|1
|3
|14
|11
|3
|19
|6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|10
|5
|3
|2
|16
|12
|4
|18
|7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|10
|4
|5
|1
|14
|9
|5
|17
|8.GALATASARAY A.Ş.
|10
|5
|2
|3
|15
|14
|1
|17
|9.ALTAY
|11
|5
|1
|5
|17
|17
|0
|16
|10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|10
|3
|4
|3
|15
|15
|0
|13
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|11
|2
|6
|3
|15
|13
|2
|12
|12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|10
|4
|0
|6
|13
|13
|0
|12
|13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|10
|3
|3
|4
|12
|14
|-2
|12
|14.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|11
|4
|0
|7
|11
|19
|-8
|12
|15.YUKATEL KAYSERİSPOR
|10
|3
|2
|5
|13
|17
|-4
|11
|16.KASIMPAŞA A.Ş.
|11
|2
|3
|6
|12
|16
|-4
|9
|17.GZT GİRESUNSPOR
|10
|2
|3
|5
|6
|10
|-4
|9
|18.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|10
|2
|3
|5
|11
|16
|-5
|9
|19.GÖZTEPE A.Ş.
|10
|2
|2
|6
|9
|14
|-5
|8
|20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|11
|1
|1
|9
|9
|24
|-15
|4
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
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