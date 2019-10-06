Puan durumu bu akşam oynanacak maçlarla 7. haftanın son şeklini alacak. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. hafta maçları içerisinde puan tablosunda birinciliği göğüsleyen Alanyaspor'un Beşiktaş maçı öne çıktı. Ayrıca liderlik yarışındaki Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında aldığı yenilgiyle önemli bir fırsatı kaçırdı. TFF Süper Lig 7. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 7. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 7 4 2 1 13 8 5 14 2.DEMİR GRUP SİVASSPOR 7 3 3 1 12 7 5 12 3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 7 3 3 1 10 6 4 12 4.FENERBAHÇE A.Ş. 7 3 2 2 11 7 4 11 5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 6 3 2 1 11 11 0 11 6.ANTALYASPOR A.Ş. 7 3 2 2 9 9 0 11 7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 7 3 1 3 16 10 6 10 8.GALATASARAY A.Ş. 7 2 4 1 6 6 0 10 9.TRABZONSPOR A.Ş. 6 2 3 1 11 8 3 9 10.GÖZTEPE A.Ş. 7 2 3 2 6 5 1 9 11.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 6 2 2 2 10 8 2 8 12.BEŞİKTAŞ A.Ş. 7 2 2 3 10 12 -2 8 13.YUKATEL DENİZLİSPOR 7 2 2 3 6 8 -2 8 14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 6 2 2 2 5 9 -4 8 15.MKE ANKARAGÜCÜ 7 2 2 3 6 11 -5 8 16.KASIMPAŞA A.Ş. 7 2 1 4 7 11 -4 7 17.GENÇLERBİRLİĞİ 7 0 3 4 6 12 -6 3 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 7 0 3 4 7 14 -7 3

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

04.10.2019 20:30 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 5-1 YUKATEL DENİZLİSPOR

04.10.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. 0-1 ANTALYASPOR A.Ş.

05.10.2019 15:00 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 4 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

05.10.2019 17:30 GÖZTEPE A.Ş. 4 - 0 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

05.10.2019 20:00 GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 0GALATASARAY A.Ş.

06.10.2019 14:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

06.10.2019 16:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR

06.10.2019 19:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

06.10.2019 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.