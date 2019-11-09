Puan durumu bugün oynanan 11. hafta maçlarıyla birlikte değişikliğe uğradı. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. hafta puan tablosunda liderlik koltuğu oynanan maçlarla sürekli el değiştiriyor. Dün akşam Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle liderlik koltuğuna otururken, bugün de Sivasspor Konyaspor'u yenerek koltuğu devraldı. Gözler ise yarınki Trabzonspor Alanyaspor maçında. İşte TFF Süper Lig 11. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu...
PUAN DURUMU - SÜPER LİG 11. HAFTA (9 KASIM)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|11
|6
|3
|2
|20
|11
|9
|21
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|11
|6
|2
|3
|21
|12
|9
|20
|3.AYTEMİZ ALANYASPOR
|10
|5
|4
|1
|19
|11
|8
|19
|4.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|10
|5
|2
|3
|24
|12
|12
|17
|5.TRABZONSPOR A.Ş.
|10
|4
|4
|2
|19
|13
|6
|16
|6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|10
|4
|4
|2
|16
|12
|4
|16
|7.GALATASARAY A.Ş.
|10
|4
|4
|2
|11
|9
|2
|16
|8.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|10
|4
|3
|3
|13
|13
|0
|15
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|10
|4
|3
|3
|16
|19
|-3
|15
|10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|11
|4
|2
|5
|11
|18
|-7
|14
|11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|13
|12.KASIMPAŞA A.Ş.
|11
|3
|3
|5
|16
|18
|-2
|12
|13.GÖZTEPE A.Ş.
|10
|3
|3
|4
|9
|11
|-2
|12
|14.YUKATEL DENİZLİSPOR
|10
|3
|2
|5
|9
|12
|-3
|11
|15.ANTALYASPOR A.Ş.
|11
|3
|2
|6
|11
|20
|-9
|11
|16.GENÇLERBİRLİĞİ
|11
|2
|4
|5
|15
|16
|-1
|10
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|10
|2
|3
|5
|7
|15
|-8
|9
|18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|11
|1
|4
|6
|10
|21
|-11
|7
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
08.11.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. 3 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.
09.11.2019 15:00 GENÇLERBİRLİĞİ 2 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
09.11.2019 17:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
09.11.2019 17:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.
09.11.2019 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
10.11.2019 14:00 GÖZTEPE A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR
10.11.2019 16:30 TRABZONSPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
10.11.2019 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - MKE ANKARAGÜCÜ
10.11.2019 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
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