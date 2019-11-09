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HaberlerFutbol

Süper Lig puan durumu 9 Kasım 2019! Süper Lig 11. hafta fikstürü, son puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 11. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte araştırılıyor. Süper Lig'de bu akşam Sivasspor, Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle birlikte maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Peki son maçların ardından Süper Lig puan durumu nasıl? İşte 9 Kasım 2019 TFF Süper Lig puan durumu

Puan durumu

Puan durumu bugün oynanan 11. hafta maçlarıyla birlikte değişikliğe uğradı. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. hafta puan tablosunda liderlik koltuğu oynanan maçlarla sürekli el değiştiriyor. Dün akşam Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle liderlik koltuğuna otururken, bugün de Sivasspor Konyaspor'u yenerek koltuğu devraldı. Gözler ise yarınki Trabzonspor Alanyaspor maçında. İşte TFF Süper Lig 11. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu...

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 11. HAFTA (9 KASIM)

 OGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR116322011921
2.FENERBAHÇE A.Ş.116232112920
3.AYTEMİZ ALANYASPOR105411911819
4.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1052324121217
5.TRABZONSPOR A.Ş.104421913616
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK104421612416
7.GALATASARAY A.Ş.10442119216
8.BEŞİKTAŞ A.Ş.104331313015
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.104331619-315
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.114251118-714
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR113441216-413
12.KASIMPAŞA A.Ş.113351618-212
13.GÖZTEPE A.Ş.10334911-212
14.YUKATEL DENİZLİSPOR10325912-311
15.ANTALYASPOR A.Ş.113261120-911
16.GENÇLERBİRLİĞİ112451516-110
17.MKE ANKARAGÜCÜ10235715-89
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR111461021-117

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

08.11.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. 3 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.

09.11.2019 15:00 GENÇLERBİRLİĞİ 2 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

09.11.2019 17:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

09.11.2019 17:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.

09.11.2019 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

10.11.2019 14:00 GÖZTEPE A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR

10.11.2019 16:30 TRABZONSPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

10.11.2019 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - MKE ANKARAGÜCÜ

10.11.2019 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

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