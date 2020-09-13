Spor Toto Süper Lig 1. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de haftanın açılış maçı Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanırken dört karşılaşma ile devam etti. İşte, Spor Toto Süper Lig 1. hafta ffikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.GÖZTEPE A.Ş. 1 1 0 0 5 1 4 3 2.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 1 1 0 0 3 0 3 3 3.GALATASARAY A.Ş. 1 1 0 0 3 1 2 3 4.ALANYASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3 5.FENERBAHÇE A.Ş. 1 1 0 0 2 1 1 3 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 8.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 10.GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 11.HES KABLO KAYSERİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 13.KASIMPAŞA A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 0 0 0 0 0 0 0 15.MKE ANKARAGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 16.TRABZONSPOR A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 0 0 1 1 2 -1 0 18.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1 0 0 1 1 3 -2 0 19.DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0 20.YENİ MALATYASPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 1 0 0 1 1 5 -4 0

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

11.09.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 2 FENERBAHÇE A.Ş. 12.09.2020 17:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 2 ALANYASPOR 12.09.2020 17:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 3 - 0 YENİ MALATYASPOR 12.09.2020 20:00 GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 12.09.2020 20:00 GÖZTEPE A.Ş. 5 - 1 YUKATEL DENİZLİSPOR 13.09.2020 17:00 MKE ANKARAGÜCÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 13.09.2020 17:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş. 13.09.2020 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. 13.09.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ 14.09.2020 20:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Haftayı bay geçen takım

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR