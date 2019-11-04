Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş haftayı kayıpsız geçerken, Fenerbahçe ve Trabzonspor haftayı puansız kapattı. İşte, Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 10. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU
|
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|10
|5
|4
|1
|19
|11
|8
|19
|2.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|10
|5
|3
|2
|18
|11
|7
|18
|3.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|10
|5
|2
|3
|24
|12
|12
|17
|4.FENERBAHÇE A.Ş.
|10
|5
|2
|3
|18
|10
|8
|17
|5.TRABZONSPOR A.Ş.
|10
|4
|4
|2
|19
|13
|6
|16
|6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|10
|4
|4
|2
|16
|12
|4
|16
|7.GALATASARAY A.Ş.
|10
|4
|4
|2
|11
|9
|2
|16
|8.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|10
|4
|3
|3
|13
|13
|0
|15
|9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|10
|3
|4
|3
|12
|14
|-2
|13
|10.KASIMPAŞA A.Ş.
|10
|3
|3
|4
|14
|15
|-1
|12
|11.GÖZTEPE A.Ş.
|10
|3
|3
|4
|9
|11
|-2
|12
|12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|9
|3
|3
|3
|14
|18
|-4
|12
|13.YUKATEL DENİZLİSPOR
|10
|3
|2
|5
|9
|12
|-3
|11
|14.ANTALYASPOR A.Ş.
|10
|3
|2
|5
|11
|19
|-8
|11
|15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|10
|3
|2
|5
|10
|18
|-8
|11
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|9
|2
|3
|4
|6
|13
|-7
|9
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|10
|1
|4
|5
|13
|15
|-2
|7
|18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|10
|1
|4
|5
|9
|19
|-10
|7
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ
|01.11.2019 20:30
|
|GALATASARAY A.Ş.
|2 - 0
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
|02.11.2019 15:00
|
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|1 - 1
|GENÇLERBİRLİĞİ
|
|02.11.2019 17:30
|
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|0 - 0
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
|02.11.2019 17:30
|
|TRABZONSPOR A.Ş.
|0 - 1
|GÖZTEPE A.Ş.
|
|02.11.2019 20:00
|
|ANTALYASPOR A.Ş.
|1 - 2
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
|03.11.2019 14:00
|
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|0 - 2
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
|03.11.2019 16:30
|
|KASIMPAŞA A.Ş.
|2 - 2
|BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|
|03.11.2019 19:00
|
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|1 - 0
|FENERBAHÇE A.Ş.
|
|04.11.2019 20:00
|
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|
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