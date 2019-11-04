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HaberlerFutbol

Süper Lig puan durumu! Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 10. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 9. hafta açılış maçında Galatasaray evinde Rizespor'u 2-0 ile geçti. Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında 2-1 skorla zirve yarışından kopmazken Fenerbahçe Kayseri deplasmanında şok bir yenilgi ile yara aldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş haftayı kayıpsız geçerken, Fenerbahçe ve Trabzonspor haftayı puansız kapattı. İşte, Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 10. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR105411911819
2.DEMİR GRUP SİVASSPOR105321811718
3.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1052324121217
4.FENERBAHÇE A.Ş.105231810817
5.TRABZONSPOR A.Ş.104421913616
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK104421612416
7.GALATASARAY A.Ş.10442119216
8.BEŞİKTAŞ A.Ş.104331313015
9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR103431214-213
10.KASIMPAŞA A.Ş.103341415-112
11.GÖZTEPE A.Ş.10334911-212
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.93331418-412
13.YUKATEL DENİZLİSPOR10325912-311
14.ANTALYASPOR A.Ş.103251119-811
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.103251018-811
16.MKE ANKARAGÜCÜ9234613-79
17.GENÇLERBİRLİĞİ101451315-27
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR10145919-107

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ

01.11.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş.2 - 0ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 

 

02.11.2019 15:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1 - 1GENÇLERBİRLİĞİ 

 

02.11.2019 17:30 AYTEMİZ ALANYASPOR0 - 0MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 

 

02.11.2019 17:30 TRABZONSPOR A.Ş.0 - 1GÖZTEPE A.Ş. 

 

02.11.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş.1 - 2BEŞİKTAŞ A.Ş. 
03.11.2019 14:00 YUKATEL DENİZLİSPOR0 - 2DEMİR GRUP SİVASSPOR 

 

03.11.2019 16:30 KASIMPAŞA A.Ş.2 - 2BTC TURK YENİ MALATYASPOR 

 

03.11.2019 19:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR1 - 0FENERBAHÇE A.Ş. 
04.11.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 
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