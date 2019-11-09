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HaberlerFutbol

Süper Lig puan durumu! Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 11. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 11. hafta açılış maçında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı lacivertli ekip maçtan 3-2 galip gelmesini bildi. Süper Lig'de bugün ise toplam 4 karşılaşma oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de haftanın açılış maçında nefes kesen mücadelede Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İşte, Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 11. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE A.Ş.116232112920
2.AYTEMİZ ALANYASPOR105411911819
3.DEMİR GRUP SİVASSPOR105321811718
4.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1052324121217
5.TRABZONSPOR A.Ş.104421913616
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK104421612416
7.GALATASARAY A.Ş.10442119216
8.BEŞİKTAŞ A.Ş.104331313015
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.104331619-315
10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR103431214-213
11.KASIMPAŞA A.Ş.113351618-212
12.GÖZTEPE A.Ş.10334911-212
13.YUKATEL DENİZLİSPOR10325912-311
14.ANTALYASPOR A.Ş.103251119-811
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.103251018-811
16.MKE ANKARAGÜCÜ10235715-89
17.GENÇLERBİRLİĞİ101451315-27
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR10145919-107

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ

08.11.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş.3 - 2KASIMPAŞA A.Ş. 

 

09.11.2019 15:00 GENÇLERBİRLİĞİ-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 

 

09.11.2019 17:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 

 

09.11.2019 17:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. 

 

09.11.2019 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. 

 

10.11.2019 14:00 GÖZTEPE A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR 

 

10.11.2019 16:30 TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR 

 

10.11.2019 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-MKE ANKARAGÜCÜ 

 

10.11.2019 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR 
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