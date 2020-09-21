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Süper Lig puan durumu! Spor Toto Süper Lig 2. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 2. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün oynanan maçta Medipol Başakşehir evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olurken haftanın son karşılaşması bu akşam Fenerbahçe ile Hatayspor arasından oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 2. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 2. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçı Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 2. hafta ffikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 2. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.22005146
2.AYTEMİZ ALANYASPOR22004046
3.GÖZTEPE A.Ş.21106244
4.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.21105234
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.21104224
6.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR21103124
7.ATAKAŞ HATAYSPOR11002023
8.FENERBAHÇE A.Ş.11002113
9.KASIMPAŞA A.Ş.21012113
10.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR21013303
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR210123-13
12.HES KABLO KAYSERİSPOR210112-13
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR10100001
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.201135-21
15.TRABZONSPOR A.Ş.201113-21
16.GENÇLERBİRLİĞİ201102-21
17.YENİ MALATYASPOR201114-31
18.YUKATEL DENİZLİSPOR201115-41
19.MKE ANKARAGÜCÜ100112-10
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.200214-30
21.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK200204-40

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.


SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

18.09.202020:00YENİ MALATYASPOR1 - 1GÖZTEPE A.Ş.

19.09.202013:30GENÇLERBİRLİĞİ0 - 0İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

19.09.202016:00YUKATEL DENİZLİSPOR0 - 0TRABZONSPOR A.Ş.

19.09.202019:00BEŞİKTAŞ A.Ş.1 - 1FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

19.09.202019:00AYTEMİZ ALANYASPOR2 - 0HES KABLO KAYSERİSPOR

20.09.202013:30BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1 - 2DEMİR GRUP SİVASSPOR

20.09.202016:00KASIMPAŞA A.Ş.2 - 0ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

20.09.202019:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2 - 2FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

20.09.202019:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK0 - 2GALATASARAY A.Ş.

21.09.202020:00FENERBAHÇE A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR


Haftayı bay geçen takım
MKE ANKARAGÜCÜ

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