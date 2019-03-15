Puan durumu nasıl? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçları bugünkü karşılaşmayla başladı. Futbolseverler de güncel puan durumundaki son tabloyu merak ediyor. TFF Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 26. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 25 17 6 2 40 12 28 57 2.GALATASARAY A.Ş. 25 14 7 4 52 25 27 49 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 25 12 8 5 50 34 16 44 4.TRABZONSPOR A.Ş. 25 11 7 7 44 36 8 40 5.ATİKER KONYASPOR 25 8 11 6 32 28 4 35 6.EVKUR YENİ MALATYASPOR 25 9 7 9 34 32 2 34 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 25 9 7 9 37 37 0 34 8.AYTEMİZ ALANYASPOR 25 10 4 11 28 30 -2 34 9.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 25 8 8 9 23 33 -10 32 10.ANTALYASPOR A.Ş. 25 9 5 11 26 41 -15 32 11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 25 7 10 8 35 33 2 31 12.KASIMPAŞA A.Ş. 25 9 4 12 41 46 -5 31 13.MKE ANKARAGÜCÜ 25 9 4 12 26 38 -12 31 14. FENERBAHÇE A.Ş. 25 6 10 9 30 36 -6 28 15.BURSASPOR 25 5 13 7 22 28 -6 28 16.GÖZTEPE A.Ş. 25 8 3 14 26 33 -7 27 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 25 4 10 11 26 34 -8 22 18.AKHİSARSPOR 25 5 6 14 25 41 -16 21