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HaberlerFutbol

Süper Lig puan durumu! Spor Toto Süper Lig 5. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 5. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 5. hafta kapanış maçında Beşiktaş Vodafone Arena'da Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray Malatyaspor deplasmanından 1 puan ile dönerken, Fenerbahçe ise evinde Ankaragü'yü 2-1 yendi. İşte, Spor Toto Süper Lig 5. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 5. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile Başakşehir berabere kaldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 5. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 5. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR5410125713
2. FENERBAHÇE A.Ş.5311116510
3.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ53111010010
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR52218538
5.YUKATEL DENİZLİSPOR52215238
6.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.52215418
7. GALATASARAY A.Ş.52216608
8.BTC TURK YENİ MALATYASPOR521211657
9.TRABZONSPOR A.Ş.51317706
10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR51314406
11.BEŞİKTAŞ A.Ş.512278-15
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK512258-35
13.GÖZTEPE A.Ş.512214-35
14.ANTALYASPOR A.Ş.512259-45
15.MKE ANKARAGÜCÜ512237-45
16.KASIMPAŞA A.Ş.511357-24
17.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR503268-23
18.GENÇLERBİRLİĞİ5023510-52

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

20.09.2019 20:30 GÖZTEPE A.Ş.1 - 0İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 

 

21.09.2019 15:00 KASIMPAŞA A.Ş.3 - 0ANTALYASPOR A.Ş. 

 

21.09.2019 17:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR1 - 1YUKATEL DENİZLİSPOR 

 

21.09.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş.2 - 1MKE ANKARAGÜCÜ 

 

22.09.2019 14:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.1 - 2GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 

 

22.09.2019 16:30 GENÇLERBİRLİĞİ1 - 1AYTEMİZ ALANYASPOR 

 

22.09.2019 19:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR1 - 1GALATASARAY A.Ş. 

 

23.09.2019 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR2 - 1TRABZONSPOR A.Ş. 

 

23.09.2019 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.1 - 1MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 

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