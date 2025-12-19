Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig’de 17. hafta heyecanı bugün, yarın, 21 Aralık Pazar ve 22 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig’de 17. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Bugün
20.00 Kocaelispor - Antalyaspor: Gürcan Hasova
Yarın
14.30 Konyaspor - Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21 Aralık Pazar
14.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Göztepe - Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Alper Akarsu
22 Aralık Pazartesi
17.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Ali Şansalan
20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Halil Umut Meler