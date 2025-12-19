Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:22 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:22
        Trendyol Süper Lig’de 17. hafta heyecanı bugün, yarın, 21 Aralık Pazar ve 22 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

        Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu.

        Süper Lig’de 17. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

        Bugün

        20.00 Kocaelispor - Antalyaspor: Gürcan Hasova

        Yarın

        14.30 Konyaspor - Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

        17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz

        20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

        21 Aralık Pazar

        14.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

        20.00 Göztepe - Samsunspor: Yasin Kol

        20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Alper Akarsu

        22 Aralık Pazartesi

        17.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Ali Şansalan

        20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Halil Umut Meler

