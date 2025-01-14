Süper Lig’de tekrarlar anında ve kesintisiz ekranda olacak

beIN SPORTS TÜRKİYE, Süper Lig’in 19. haftası itibarıyla canlı yayın sırasında oyunun durmasını beklemeden tekrarları ekrana getiren uygulamayı hayata geçirdi. 19. haftada belirli maçlarda gerçekleştirilen pilot uygulama sürecinin ardından, 20. hafta itibarıyla tüm Süper Lig maçlarında kullanılmaya başlanacak.

Yeni uygulama ile bir pozisyonun içinde gerçekleşen tartışmalı aksiyonlar, pozisyonun sonlanmasını beklemeden yayınlanacak. Ekran ikiye bölünerek hem canlı yayın hem de aynı anda tartışmalı pozisyonun tekrarları eşzamanlı olarak izleyicilerle buluşacak.

Süper Lig’in 20. haftasıyla birlikte de resmen hayata geçecek özellikle Süper Lig’de oynanacak tüm karşılaşmalarda seyirciler, bu uygulamadan faydalanarak tartışmalı pozisyonları anında izleme şansı bulacak.