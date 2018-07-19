Süper Loto sonuçları bu akşam gerçekleşecek 561. hafta çekilişiyle birlikte belli olacak. En son geçen hafta 9. devrini yapan Süper Loto'da büyük ikramiye olan 22 milyon 413 bin 941 lira bu haftaya devretmişti. Yeni bir rekora koşan Süper Loto'da bu akşamki çekiliş sonucunda büyük ikramiye hangi şanslı rakamlara isabet edecek. Süper Loto'nun bu haftaki ve geçen haftaki sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 19 TEMMUZ

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam saat 21.15'te gerçekleştirecek Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

6 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 5 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***





SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI 12 TEMMUZ 2018

12 Temmuz Süper Loto sonucu: 04 - 12 - 16 - 30 - 38 - 48

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 9'uncu kez 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 413 bin 941 lira 48 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 129 kişi 9 bin 285 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 650 kişi 168 lira 70'er kuruş, 3 bilen 152 bin 893 kişi 14 lira 50'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 705 bin 384 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 393 bin 497 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 901 bin 166 lira 44 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılıyor. Her hafta perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi saat 21.15'te başlıyor. Çekiliş, başladığı saatten itibaren sonuçlar açıklanana kadar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden canlı olarak izlenebiliyor. Çekiliş yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanıyor. Sonuçlar çekiliş bilgileri ile birlikte resmi olarak en geç 21.45'e kadar MPİ'nin resmi internet adresinden duyuruluyor.

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