Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MP) tarafından bu akşam gerçekleştirilecek 610. hafta çekilişinin ardından belli olacak. Süper Loto'da 1'den 54'e kadar rakamların yazılı olduğu topların yer aldığı küreden 6 şanslı rakam belirleniyor. Kuponunda tek kolonda 6 şanslı rakamı bilen talihliler de büyük ikramiyeyi kazanıyor. Süper Loto'da geçen hafta 6 bilen çıkmamış, büyük ikramiye bu akşamki çekilişe devretmişti. İşte 27 Haziran Süper Loto çekilişine dair detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 27 HAZİRAN 2019

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden saat 21.15'te canlı yayınlanacak. Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 20 HAZİRAN: 05 - 21 - 33 - 38 - 42 - 49