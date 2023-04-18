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Haberler Gündem Son dakika: Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 18 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonucu tıkla, sorgula
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Süper Loto sonuçları açıklandı! 18 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın ilk Süper Loto çekilişi sonuçları 21.30'da belli oldu. Şans oyunu tutkunları için Süper Loto'da kazandıran şanslı numaraları haberimizde bir araya getirdik. İşte 18 Nisan 2023 bugün Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Son dakika: Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 18 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonucu tıkla, sorgula
HABERTURK.COM

Süper Loto'da heyecan bu akşam devam etti. Bilindiği üzere Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Sisal Şans tarafından haftada üç gün noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonuçları araştrılıyor. İşte 18 Nisan 2023 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası...

18 NİSAN 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI: 8 - 30 - 36 - 37 - 57 - 58

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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