Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 595. hafta çekilişi ile birlikte belli olacak. Süper Loto'da geçen hafta İstanbul Beşiktaş'tan bir kişi 6 bilerek 1 milyon 965 bin 740 liralık ikramiyenin tek sahibi olmuştu. Bu akşamki şanslı rakamların belli olmasıyla birlikte ikramiye bilgileri de belli olacak. 14 Mart Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 14 MART 2019

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden saat 21.15'te canlı yayınlanacak. Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 7 MART: 06 - 15 - 24 - 29 - 39 - 44

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BEŞİKTAŞ