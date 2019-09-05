Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Loto'da 1'den 54'e kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin için atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Geçen hafta 6 bilenin çıkmadığı ve 2 milyon liradan fazla ikramiyenin bu akşama devrettiği Süper Loto'da önceki hafta 9 kez üst üste devreden ve 36 buçuk milyon lirayı bulan büyük ikramiyeyi İstanbul Bakırköy'den 6 bilen bir kişi kazanmıştı. İşte Süper Loto çekilişine dair detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Perşembe akşamları saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 29 AĞUSTOS: 03 - 08 - 13 - 21 - 42 - 45

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir

5 bilen kişi sayısı : 68

4 bilen kişi sayısı : 3.126

3 bilen kişi sayısı : 62.449



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.128.136,36 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.088,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 167,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,10 TL