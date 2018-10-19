Milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen ara bu hafta son buluyor. Süper Lig'in 9. haftasında maçlar oynanacak puan durumlar şekillenecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Lig'de 18 puan ile zirvede bulunan Galatasaray liderliğini koruyabilecek mi? İşte Süper Toto Süper Lig puan durumu - bu hafta hangi maçlar var?

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 8 6 0 2 16 9 7 18 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 8 4 3 1 12 4 8 15 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 8 4 3 1 15 10 5 15 4.KASIMPAŞA A.Ş. 8 5 0 3 17 15 2 15 5.TRABZONSPOR A.Ş. 8 4 1 3 17 11 6 13 6.ANTALYASPOR A.Ş. 8 4 1 3 11 14 -3 13 7.ATİKER KONYASPOR 8 3 3 2 14 12 2 12 8.EVKUR YENİ MALATYASPOR 8 3 3 2 11 9 2 12 9.GÖZTEPE A.Ş. 8 4 0 4 10 11 -1 12 10.AYTEMİZ ALANYASPOR 8 4 0 4 6 12 -6 12 11.MKE ANKARAGÜCÜ 8 3 1 4 8 9 -1 10 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 2 3 3 12 15 -3 9 13.KAYSERİSPOR 8 2 3 3 7 10 -3 9 14.BURSASPOR 8 1 5 2 5 7 -2 8 15.FENERBAHÇE A.Ş. 8 2 2 4 6 10 -4 8 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 8 1 4 3 10 10 0 7 17.AKHİSARSPOR 8 1 2 5 9 13 -4 5 18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 8 1 2 5 6 11 -5 5

19 Ekim 2018 Cuma 20:30Galatasaray - Bursaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG 9. HAFTA KARŞILAŞMALARI

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:30Kasımpaşa - Akhisarspor

20 Ekim 2018 Cumartesi 16:00M.Başakşehir - Kayserispor

20 Ekim 2018 Cumartesi 19:00DG Sivasspor - Fenerbahçe

21 Ekim 2018 Pazar 13:30Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor

21 Ekim 2018 Pazar 16:00MKE Ankaragücü - EY Malatyaspor

21 Ekim 2018 Pazar 16:00A. Alanyaspor - Antalyaspor

21 Ekim 2018 Pazar 19:00Göztepe - Beşiktaş

22 Ekim 2018 Pazartesi 20:00Trabzonspor - BB Erzurumspor

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ