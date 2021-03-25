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Supercoin nedir? Supecoin fiyatı ne kadar?

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Supercoin nedir? Supecoin fiyatı ne kadar?

Binance kullanıcıları, Türkiye saati ile 13:00’ten itibaren SUPER/BTC, SUPER/BUSD ve SUPER/USDT işlem çiftleriyle işlem yapabilir. Supercoin nedir? Supecoin fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler..

SUPERCOİN (SUPERFARM) NEDİR?

SuperFarm, tasarlanabilir NFT’leri kişiye özel kurallarla beraber kod gerekmeden oluşturan platform olarak biliniyor. Superfarm'ın SUPER token olarak bilinen kendi tokenı bulunuyor. Token, merkezi olmayan, çapraz zincir SuperFarm ağını güçlendiriyor.

SUPER COİN FİYATI NE KADAR?

Mevcut fiyat: 2,99 dolar*
Aylık artış: %88
Haftalık artış: %40
Piyasa değeri: 304 milyon dolar
İşlem hacmi: 26 milyon dolar
ATH: 21 Mart 2021 – 3,54 dolar
Listelendiği borsalar: Binance, Uniswap, Gate.io, Quickswap, Pancakeswap

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