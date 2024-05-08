Süperstar Ajda Pekkan: Fırtına gibi koşturuyoruz

"BUNDAN SONRA AJDA PEKKAN BENİM HOBİM"

Ajda Pekkan, kendisine yöneltilen sorular şöyle cevap verdi;

"Kimler geldi, kimler geçti. Hiç kimse Ajda Pekkan'ı geçemedi. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?”

Çok zor bir hayat, özen, özveri isteyen bir hayat, hayattan bir anlamda da kopuk oluyorsunuz, Ajda Pekkan'ın arkasından koşmaya başlıyorsunuz, Ajda Pekkan artık ne yaptıysa yaptı bu zamana kadar ama şimdi Ajda Pekkan'ın keyfini ben yaşıyorum. Türkiye'den vazgeçemedim, bir hayat çizgisine baktığınız zaman bir sen varsın diyorsunuz. Bunun kıymetini bilmek lâzım. Kendimden de vatanımdan da vazgeçemedim. Madem bir karar verdim, hem kıymetini bilmek hem de en iyi olmak için çalıştım. Bu koşturmanın içinde birde albüm gelecek, hani bazen bir hedef koyuyorsunuz "Bunu, şu zaman yapacağım" diyorsunuz ama olmuyor. Keyfimiz olmuyor, bu biraz da keyif işi artık, eski koşturmalar yok. Bundan sonra Ajda Pekkan benim hobim.