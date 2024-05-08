Süperstar Ajda Pekkan: Fırtına gibi koşturuyoruz
Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'ndaki dev konserde kendisine eşlik edecek şarkıcıların ismini açıkladı. Pekkan, basın toplantısında yöneltilen bir soruya şöyle cevap verdi; "Ajda Pekkan'ın keyfini ben yaşıyorum. Türkiye'den vazgeçemedim, bir hayat çizgisine baktığınız zaman bir sen varsın diyorsunuz. Bunun kıymetini bilmek lâzım. Kendimden de vatanımdan da vazgeçemedim"
Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda vereceği konserde; Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar - Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Bing Gang gibi birbirinden ünlü isimler eşlik edecek.
Ajda Pekkan, konserin tanıtım toplantısında konuşmasına; "Ben hayatımda ilk defa bir stadyum konseri vereceğim. Yıllar sonra bu mertebede ve bu kadar büyük bir yerde çıkmak, heyecan verici. Çok heyecanlıyım. İnşallah her şey çok güzel olur. Güzel bir proje oldu. Biz çok sıkı çalışıyoruz" diyerek başladı.
"FIRTINA GİBİ KOŞTURUYORUZ"
Yeni jenerasyondan da çok beğendiği isimler olduğunu belirten Ajda Pekkan; "Onların bazılarıyla düetim var, onlar için şarkılar yaptım. Tabii bu aşamada fırtına gibi koşturuyoruz. Hayal ettiğimiz şeyleri gerçeğe dönüştürmek için bayağı bir çaba sarf ediyoruz. Sadece görsel değil fiziki olarak da aynı zamanda enerji ve sinerji olarak da çok değerli arkadaşlarımızla; hem orkestra arkadaşlarımız, hem de bana eşlik edecek arkadaşlarımızla çok güzel ilerliyoruz" diye konuştu.
"2 KİLO ALSAM DELİRİYORUM"
Çok güzel bir konser olacağına inandığını belirten Ajda Pekkan; "Konsere geri sayım başladı. O gece olsa da çok güzel geçse gibi bir düşüncemiz var. Tabii biraz daha farklı bir konsept, bir şarkıcı olarak böyle bir deneyimi ilk defa yaşayacağım için benim ve arkadaşlarım için çok önemli. Bir sporcu gibi hazırlanmaya başladım. 2 kilo alsam deliriyorum. 2 kilo bana, 10 kilo gibi geliyor. Diyete başladım, spor yapıyorum. Dikkatli yaşıyorum, hepimizin sağlıklı yaşamaya ihtiyacı var. Göz önünde olsam bile çok soyut yaşamayı seven bir insanım. Çünkü o zaman daha verimli olabiliyorum. Düşünebiliyorum, beyinsel olarak daha akıcı oluyor her şey" ifadelerini kullandı.
"BUNDAN SONRA AJDA PEKKAN BENİM HOBİM"
Ajda Pekkan, kendisine yöneltilen sorular şöyle cevap verdi;
"Kimler geldi, kimler geçti. Hiç kimse Ajda Pekkan'ı geçemedi. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?”
Çok zor bir hayat, özen, özveri isteyen bir hayat, hayattan bir anlamda da kopuk oluyorsunuz, Ajda Pekkan'ın arkasından koşmaya başlıyorsunuz, Ajda Pekkan artık ne yaptıysa yaptı bu zamana kadar ama şimdi Ajda Pekkan'ın keyfini ben yaşıyorum. Türkiye'den vazgeçemedim, bir hayat çizgisine baktığınız zaman bir sen varsın diyorsunuz. Bunun kıymetini bilmek lâzım. Kendimden de vatanımdan da vazgeçemedim. Madem bir karar verdim, hem kıymetini bilmek hem de en iyi olmak için çalıştım. Bu koşturmanın içinde birde albüm gelecek, hani bazen bir hedef koyuyorsunuz "Bunu, şu zaman yapacağım" diyorsunuz ama olmuyor. Keyfimiz olmuyor, bu biraz da keyif işi artık, eski koşturmalar yok. Bundan sonra Ajda Pekkan benim hobim.
"ŞARKI SÖYLEMEYİ DAHA ÇOK SEVİYORUM"
Sizi daha önce ekranlarda 'Kızılcık Şerbeti'nde görmüştük tekrardan ekranlara dönme gibi bir planınız var mı?
Yok ben o işi kapatalı çok oldu. Ben televizyon sanatçısı olamam çok heyecanlı verici çok güzel ama ben şarkı söylemeyi daha çok seviyorum. içinizde bu tarz bir şey yapmak varsa akademisyen olmak lazım, kendi konumda akademisyen olduğum ve bu alanda başarılı olduğum için kendi alanımdan devam ediyorum.
Hayatınız bir filmi çekilirse, bu filmde sizi en iyi kim yansıtır, sizi en iyi kim canlandırır?
Hiç bilmiyorum. Kendimi tekrar etmek nasıl bir şey olur, kendi efektimi görmek nasıl bir şey bilmiyorum. O yuzden spesifik bir isimden bahsedemiyorum.