TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen programın ardından Habertürk TV canlı yayınında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile Hülya Hökenek'in sorularını yanıtladı.

"LOZAN TÜRKİYE'NİN KURUCU ANLAŞMASIDIR"

Kurtulmuş, Lozan Antlaşması hakkında, "Lozan, Türkiye'nin kurucu anlaşmasıdır. Türkiye'de milli birlik ve beraberliği bozacak hiçbir sözün kabul edilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN KOMİSYON ÖNERİSİ

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'de komisyon kurulması önerisi hakkındaki sorulara da yanıt veren Kurtulmuş, "Meclis adrestir. Komisyonun nasıl olacağı konuşulur" dedi.

"YAZ BİTMEDEN SÜREÇ TAMAMLANABİLİR"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, "Süreç öncekine göre fevkalade iyi. Ana hatlarıyla planlanan şekilde ilerliyor. Yaz bitmeden süreç tamamlanabilir." dedi.

"ÖRGÜT, BÜTÜN BİLEŞENLERİYLE KENDİNİ FESHEDECEK"

Terörsüz Türkiye hedefine de değinen Kurtulmuş, "Örgüt, bütün bileşenleriyle kendini feshedecek" ifadelerine yer verdi.

"GABAR'DA DAHA ÇOK KUYU AÇILACAK"

Gabar'daki petrol çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, "Gabar'da daha çok kuyu açılacak. Şu anda günde 81 bin varil petrol üretiliyor." dedi.