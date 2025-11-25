Süreçte kritik dönemeç: “YPG/SDG açmazı”
TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından görevlendirilen heyet, dün İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyetin görüşmesi süreç açısından önemli bir dönüm noktasıydı ancak Öcalan'ın silah bırakma ve örgütü lağvetme çağrısının PKK'nın Suriye'deki kolu YPG/SDG'yi içerecek şekilde genişletilmesi ve YPG'nin de kendini lağvetmesi beklentisi güçlü şekilde devam ediyor. Habertürk'ten Bülent Aydemir yazdı..
Türkiye, bir devlet politikası olarak Suriye’de güney sınırlarımızı ve ülkemizi tehdit edecek aparat/taşeron bir terör yapılanması veya garnizon bir terör devletçiğine asla izin vermeyecek. İster ABD’nin isterse İsrail’in olsun bölgede güdümlü bir yapılanmaya izin verilmeyeceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da güçlü şekilde dile getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi dönüşünde, İsrail Ordusu’nun 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasını ihlal ederek Suriye’nin güneyinde; başkent Şam kırsalının güneyi ile Dera ve Kuneytra illerindeki işgalini derinleştirmesi ve bölgedeki yeni yapılanmalar, ittifaklar ve işbirlikleri konusunda şunları söyledi:
“Suriye'deki en ufak bir karışıklığın ve istikrarsızlığın nasıl ağır faturalar oluşturduğunu en iyi bilen ülke Türkiye'dir. Ülkemizin milli güvenliği ve huzuru söz konusu olduğunda daha önce hangi adımları attığımız herkesin malumudur. Benzeri bir tehdit ve tehlikeyle tekrar karşılaşmak istemeyiz ama karşılaşırsak da gereğini yaparız."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail yayılmacılığının Suriye üzerinden devam etmesi riskine yönelik, “En fazla konuştuğumuz, istişare ettiğimiz, Amerikalılarla da görüştüğümüz konu, bu konu. İsrail'in şundan vazgeçmesi gerekiyor. Onu anlatmak gerekiyor onlara, onunla biraz meşgulüz, dolaylı veya direk yollarla. Kendisine komşu ülkeleri zayıf, bölünmüş bırakarak, başkasının güvensizliği ve zayıflığı üzerinden güvenlik üretmek çok riskli ve tehlikeli bir strateji” ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Fidan, Suriye’deki PKK varlığı YPG’nin ülkemize dönük oluşturduğu tehdit algısının da devam ettiğini daha önceki komisyon toplantısında dile getirmişti.
İMRALI GÖRÜŞMESİNDEN SONRA NE OLACAK?
Meclis'te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından görevlendirilen İmralı Heyeti, Ada’da Abdulah Öcalan'la görüştü. Heyette; AK Parti’den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız, DEM Parti'den Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı. Görüşmeye ilişkin görüntü, fotoğraf ya da ses kaydı paylaşılmadı. İmralı Heyeti ile Öcalan görüşmesinin tamamı tutanak altına alınacak. Bu tutanaklar TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunulacak. Başkan Kurtulmuş tutanakları 51 milletvekilinden oluşan Komisyon'a getirecek. Komisyon'un toplantı gündemine getirilecek tutanak, Komisyon üyeleri tarafından değerlendirilecek. Bu tutanaklar, 10 yıl boyunca açıklanmayacak.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtirken, tutanakların herkese açık olmasını ve kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.
SURİYE’DE NE OLUYOR?
YNK, PDK, YPG ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kısa süre önce sözde “Kürt halkının bekası ve artan soykırım ve kapsamlı işgal saldırıları tehditlerine karşı” tek çatı altında birleştiğini açıkladı. Peşmerge Ordusu ve Rojava Ordusu’nun birleşmesiyle askeri sayısının 700 bine ulaştığı öne sürüldü ve bölgede hazırlıklar başladı. Esad’ın devrilmesi ve İsrail’in bölgede yayılma girişimleri ile birlikte Suriye’de diğer ülkelerle işbirliğini genişletme ve meşruiyetini artırma çabasında olan SDG’nin Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye’de yürüyen süreçle ilgili olarak Abdullah Öcalan ile doğrudan görüşme yapmak istediklerini söyledi. Abdi, kendisinin de bu süreçte Türkiye’ye gidebileceğini belirterek, “Madem bu durum çözüme olumlu katkı sunacak neden gitmeyelim? Buna olumlu bakıyoruz” dedi. Suriye’de bulunan PKK’lılara gönderme yapan Abdi, “Bazı konular var; örneğin kuzeyli bazı savaşçıların varlığından söz ediyorlar; PKK’lılardan bahsediyorlar. Bunu ancak İmralı çözebilir” dedi.
ULUSLARARASI BİR NİTELİK KAZANDI
Suriye’deki gelişmeler ve defakto durumla birlikte YPG/SDG’nin uluslararası bir meseleye dönüştüğünü söylemek yanlış olmaz. Bu konu da milli bir yaklaşım olarak başlasa da artık ABD, İsrail başta olmak üzere bölge ülkelerini ve uluslararası aktörleri de ilgilendiriyor.
ABD’nin Suriye’de DEAŞ’a karşı sahadaki ortağı olarak lanse ettiği terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye verdiği her türlü desteği devam ettirmesi ve Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirmeyi planladığı kapsamlı operasyonlara DEAŞ’la mücadeleye zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkmayı sürdürmesi, terörle mücadele ve Suriye’deki gelişmeler bağlamında ülkemizin elde ettiği kazanımları olumsuz etkilediği gibi başta PKK/KCK-PYD/YPG olmak üzere bölgedeki terör örgütlerinin güçlenmesini sağlayarak milli güvenliğimize zarar verecek noktaya ulaşabilir. İsrail’in güvenliği ve çıkarlarını da göz önünde bulundurduğumuzda bölgedeki bir garnizon terör devletçiğinin Türkiye’nin çıkarlarına aykırı olacağı gün gibi ortada...
Bu nedenle her fırsatta; başta askeri operasyonlar olmak üzere, ülkemizin güneyinden kaynaklanan tehditleri önlemeye ve engellemeye yönelik adımlar atmamızın Türkiye’nin bekâsı açısından gerekli olduğu her platformda anlatılıyor.
ÖZEL YATIRIM İZİNLERİ VERİLDİ
Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ’tan temizlenen El Bab, Cerablus ve Azez, Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG’den temizlenen Tel Abyad ve Resulayn, ABD Hazine Bakanlığı’nın yatırım izni verdiği bölgeler arasında yer alıyor. Zeytin Dalı Harekatı ile PKK/YPG’den temizlenen Afrin ve Suriye’nin kuzeyinde en çok sivilin yaşadığı İdlib bölgesi ABD’nin yaptırımlarından muaf tutuldu ve bu bölgelere özel yatırım izinleri verildi.
ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde yaptırım muafiyeti adımları esasen PKK/YPG’yi meşrulaştırma çabası olarak görülüyor ve bölge halkı arasında ayrımcı bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.
Daha önce bölgede dev bütçeler harcayarak istediği dizaynı yapamayan ve etkin olamayan ABD ve İsrail, yeni tecrübeden sonra devlet dışı aktörleri kullanma yoluna gidiyor. YPG/SDG de bunun en önemli örneklerinden biri.
ABD’nin ve diğerlerinin sağladığı silah, finans ve istihbarat desteğiyle terör örgütü YPG bölgede kontrol sahasını genişletmiş, askeri ve ekonomik gücünü pekiştirmiştir. Terör örgütüne ABD tarafından verilen destek, uluslararası alanda örgüte yönelik siyasi mücadeleyi de zorlaştırmıştır. Bu yaklaşım ABD ile Türkiye’nin işbirliğini öngören güvenlik yaklaşımını terk etmeye başlamalarına neden olmuş ve bölge güvenliğini olumsuz etkilemiştir. Ayrıca tarafların başka ortaklarla işbirliğine daha fazla yönelmesine yol açmıştır. Devlet dışı silahlı aktörlerin ve terör örgütlerinin güçlendiği Suriye sahasının Türkiye’yi yeni tehdit ve sorunlarla karşı karşıya bırakması, ülkemizin değişen şartlara göre ve yeni stratejiler geliştirmesini zorunlu kılıyor.