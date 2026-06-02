        Süresiz nafaka kalkıyor mu? AYM kararı ile süresiz nafaka kalkacak mı, son durum ne?

        Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'nda yer alan "süresiz nafaka" düzenlemesine ilişkin kritik incelemesi gündemin ilk sıralarına yerleşti. AYM'nin vereceği karar öncesinde "Süresiz nafaka kalkıyor mu, nafaka sistemi değişecek mi?" sorularına yanıt aranıyor. Verilecek kararın hem devam eden boşanma davalarını hem de Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeleri etkilemesi beklenirken, gözler yüksek mahkemenin açıklayacağı karara çevrildi. Peki, süresiz nafaka kalkıyor mu? AYM kararı ile süresiz nafaka kalkacak mı, son durum ne? İşte süresiz nafaka son dakika gelişmeleri...

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 09:32 Güncelleme:
        Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan "süresiz" ifadesinin iptali istemini görüşmeye hazırlanırken, milyonları ilgilendiren karar öncesinde "Süresiz nafaka kaldırılacak mı, AYM’den nasıl bir karar çıkacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Yüksek mahkemenin vereceği kararın yürürlükteki davalar ile olası yasa değişikliklerine yön vermesi bekleniyor. İşte detaylar...

        SÜRESİZ NAFAKA KALKIYOR MU?

        Süresiz nafaka uygulaması konusunda gözler Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 4 Haziran’da yapacağı toplantıya çevrildi. Yüksek mahkemenin resmi internet sitesinde yer alan tabloya göre, AYM Genel Kurulu perşembe günü, Antalya 12. Aile Mahkemesi’nin, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesindeki "süresiz" ifadesinin iptaline ilişkin başvurusu esastan görüşecek.

        Türk Medeni Kanunu’nun "nafaka"yı düzenleyen 175. maddesinde "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz" ifadeleri yer alıyor. Maddedeki "süresiz olarak" ifadesi üzerinden yürütülen tartışma Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından AYM’ye taşınmıştı. Yüksek Mahkeme bu çerçevede 4 Haziran’daki toplantıda başvuruyu esastan ele alarak, karara bağlayacak.

        YARGI PAKETİ İLE GELEBİLİR

        Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı 12’nci Yargı Paketi kapsamında boşanma hukukunda reform yapılması ve yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi gündemde. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce yaptığı açıklamada boşanma süreçlerinin uzunluğuna dikkat çekerek, "Boşanma davaları 10 yıl sürüyor, bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz" demişti. Karar, hem yürürlükteki davaları hem de Adalet Bakanlığı’nın yasa çalışmasını etkilemesi bekleniyor.

        "SÜRELİ NAFAKA" ÇALIŞMASI

        AK Parti’nin masasındaki taslağa göre, nafaka uygulamasında evlilik süresinin esas alınması planlanıyor. Buna göre 3 yıl evli kalanlara 5 yıl; 5 yıl evli kalanlara 7 yıl; 10 yıl evli kalanlara ise 12 süreyle nafaka ödenmesi öngörülüyor. Bu sürenin sonunda ise nafaka yükümlülüğünün sona erdirilmesi gündemde. Nafakanın sona ermesiyle maddi zorluk yaşayabilecek kadınlar için ise sosyal yardım mekanizmalarının devreye alınması düşünülüyor. Nafaka kesildiğinde oluşabilecek mağduriyetlerin devlet destekleriyle giderilmesi amaçlanıyor. Ayrıca çekişmeli boşanma davalarının azaltılması da düzenlemenin hedefleri arasında yer alıyor. Davaların uzamasına neden olan unsurların ayrıştırılarak ayrı davalar kapsamında ele alınması ve sürecin daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor.

        SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI, SON DURUM NE?

        Konuyla ilgili görüşmeler bulunsa da resmi bir açıklama bulunmuyor. Resmi açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
