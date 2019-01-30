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"CANIM MİNİĞİM HUZUR İÇİNDE UYU"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bambi'ye veda eden Yalçın, "Canım miniğim huzur içinde uyu. Çok güzel, dolu dolu 10 sene yaşattın bana. Hep sevgiyle anacağım seni" ifadelerini kullandı.