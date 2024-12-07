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        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye'de muhaliflerin ele geçirdiği Humus'ta çatışmalar yoğunlaştı | Dış Haberler

        Suriye'de muhaliflerin ele geçirdiği Humus'ta çatışmalar yoğunlaştı

        Suriye iç savaşının kritik noktalarından biri olan Humus, muhaliflerin kontrolüne geçti. Stratejik konumu nedeniyle rejim güçleri ve muhalifler arasında yoğun çatışmalara sahne olan şehirde, yaklaşık 400 bin sivil bulunuyor. Bu sivillerin güvenli tahliyesi için insani koridorlar oluşturulmuş durumda. Ancak çatışmaların şiddeti ve rejimin dışarıdan devam eden saldırıları, tahliye sürecini zorlaştırıyor. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 07.12.2024 - 20:28 Güncelleme: 07.12.2024 - 20:28
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        Humus'ta çatışmalar şiddetleniyor
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        Muhalifler, Humus’un üç tarafını çevirmiş durumda ve şehirdeki tüm mahallelere girmeyi başardı. Rejim güçleri ise şehir merkezinden çekilmek zorunda kalsa da dışarıdan havan topları ve hava saldırılarıyla direnişini sürdürüyor. Humus’un çevresindeki stratejik noktalar, rejim ve muhalifler arasında yoğun çatışmalara sahne oluyor.

        400 Bin Sivilin Tahliyesi ve İnsani Koridorlar

        Humus’taki çatışmalardan etkilenen yaklaşık 400 bin sivilin tahliyesi için insani koridorlar oluşturuldu. Tahliye edilen sivillerin çoğu, güvenlik sağlanana kadar Hama’ya naklediliyor. Yetkililer, şehirde tam güvenlik ve asayiş sağlandıktan sonra sivillerin evlerine geri dönebileceğini belirtiyor. Ancak çatışmaların giderek şiddetlendiği bu ortamda, insani koridorların güvenliği sağlamak giderek zorlaşıyor.

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        Suriye Rejiminin Direnişi ve Yeni Stratejileri

        Suriye rejimi, Humus’u kaybettikten sonra Şam ve çevresine odaklanmış durumda. Rejim güçleri, başkenti savunmak için geniş çaplı bir güvenlik bariyeri oluşturdu. Bu bariyer, üç aşamalı bir savunma hattı olarak planlanmış durumda ve Şam çevresine iki tümen ve dört tugay asker kaydırıldığı belirtiliyor.

        Suriye Genelkurmayı Boşaltıldı

        Suriye Genelkurmay Başkanlığı binasının tamamen boşaltıldığı ve rejimin Şam’daki savunma hatlarına çekildiği bildiriliyor. Bu gelişme, rejimin savaşı artık Şam’da karşılamaya hazırlandığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

        Hizbullah ve Rejim İşbirliği: Korumalık Koridoru

        Hizbullah ile Suriye rejimi arasında yapılan bir anlaşma çerçevesinde, Şam ve Lübnan arasında bir “korumalık koridor” oluşturulmaya çalışılıyor. Bu koridorun, rejim lideri Beşar Esad ve diğer yöneticilerin, işler kötüye giderse tahliye edilmesi için kullanılacağı belirtiliyor. Hizbullah’ın bu koridoru güvence altına almak için aktif bir şekilde çalıştığı ifade ediliyor.

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        Beşar Esad’ın Yeni Hamlesi

        Beşar Esad’ın, yarın itibarıyla sivil kıyafetlerini çıkarıp ordu üniforması giyeceği iddia ediliyor. Şu anda sosyal medyada ve televizyon kanallarında, Esad’ın ordu kıyafetleriyle olan fotoğrafları servis ediliyor. Esad’ın ailesi ve çocuklarını yurt dışına çıkardığı, ancak cephe savaşında sahada yer almasının beklendiği belirtiliyor. Bu hamle, rejimin sahadaki moral üstünlüğü sağlamayı hedeflediği şeklinde yorumlanıyor.

        Humus ve Suriye İç Savaşı’ndaki Kritik Dönemeç

        Humus, Suriye iç savaşının hem askeri hem de insani boyutlarının bir özeti niteliğinde. Şehirdeki çatışmalar, yalnızca Suriye’nin değil, bölgedeki tüm dengelerin geleceğini etkileyebilecek önemde. Çatışmaların yoğunluğu ve sivillerin durumu, uluslararası toplumun dikkatini bir kez daha bu bölgeye çevirmiş durumda.

        Rejimin Şam’daki hazırlıkları ve muhaliflerin ilerleyişi, savaşın geleceğini şekillendirecek kritik gelişmeler olarak öne çıkıyor. Humus’taki son durum ve Şam’a yönelik beklentilerle birlikte, bölgedeki çatışmaların seyrini yakından takip etmeye devam edeceğiz.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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