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ABD ile PKK yemek yedi
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Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD, ABD'li askerleri ağırladı!

ABD'li askerler Münbiç'te PKK'nın Kandil kadrosu ile yemekte bir araya geldi. PKK/PYD'nin elebaşlarından Şervan Derviş iye Cengiz Mazlum gibi isimlerin de yer aldığı yemek için özellikle "ABD Gaziler Günü" olan 11 Kasım seçildi. Yemeğin ardından tatlı ikramının da olduğu toplantıda ABD, PKK'ya yine destek sözü verdi

13.11.2018 - 08:01 | Güncelleme: Genel

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonları ileri sürerek bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PKK/YPG'ye her fırsatta destek verip, silah yardıma yapan ve "terör örgütü" olmadığını ileri süren ABD yeni bir skandala daha imza attı.

BİRLİKTE YEMEK YEDİLER

"ABD Gaziler Günü" olarak bilinen 11 Kasım'da, terör örgütünün işgali altından bulunan Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç kentinde ABD'li komutan ve askerlerin katıldığı bir yemek organizasyonu tertip edildi.

ABD'DEN DESTEK SÖZÜ ALINDI

Haber 7'nin haberine göre Suriye PKK'sının elebaşlarından Şervan Derviş ile Cengiz Mazlum gibi isimlerin de yer aldığı yemekte ABD, terör örgütü PKK/PYD'ye yine destek sözü verdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Bölücü örgütün sözde yöneticilerinden Şervan Derviş, terör örgütüne yakın gazetecilere ve ABD'lilere verilen yemeğin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

 

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