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Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) 90’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin de üyesi olduğu ICMPD; dünya genelinde göçün sınır yönetimi, geri dönüşler, iltica prosedürleri, insan kaçakçılığıyla mücadele ve uyum gibi alanlarında çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla ICMPD’nin hayata geçirdiği ENHANCER (Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi) projesi kapsamında; öncelikli olarak sosyal uyum ve uzun soluklu geçim kaynakları sağlamak için girişimciliği desteklemeye yönelik hibe programları başlatıldı.

Proje; Türkiye’de geçici koruma altında olan Suriyelilerin ev sahibi Türk toplumuyla birlikte girişimcilik ekosistemine dahil olmasını ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişimini hedefliyor. Kuruluş bu çerçevede Temmuz 2021 tarihinde; ‘Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı’, ‘Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı’ ve ‘İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı’ olmak üzere, toplam 10 milyon 150 bin Euroluk üç hibe programı duyurmuştu.

10 ŞEHRE; 3 MİLYON EUROLUK HİBE

Bu programlardan biri olan ‘Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı’nın son başvuru tarihi uzatıldı. Program için 29 Ekim 2021’e kadar proje başvuruları yapılabilecek. Başvuruları alma aşamasındaki bu hibe programı; girişimcilere verilen hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırarak, yerel girişimcilik ekosistemi kurumlarının teknik ve insani kapasite eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Başvurular Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa illerinden kabul edilecek. ‘Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı’nda başvuru sahiplerine, 10 bin ile 30 bin Euro aralığında toplam 3 milyon Euroluk hibe sağlanacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Hibe programına bu 11 şehirden üniversiteler, belediyeler, kuluçka merkezleri, teknoparklar, sanayi ve ticaret odaları, esnaf odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme merkezleri gibi yerel kurum ve kuruluşlar ile geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluma hizmet eden STK’lar proje sunabilecekler.

Belirtilen 11 ilden birinde faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlar; girişimcilik potansiyeline sahip geçici koruma altındaki Suriyeliler ile Türk girişimcileri teşvik eden ve kayıtlı ekonomiye yönlendiren projeler geliştirerek bu hibeden yararlanabilecek. Bu sayede iki toplumun uyumu için paralel oranlarda katkı sağlayacak projelerin dikkate alınmasının yanında, geçici koruma sağlanan Suriyelilerin ve ev sahibi toplumun sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ile istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dâhil olmaları sağlanacak.

Bilgilendirme Toplantıları 28 Eylül – 8 Ekim 2021 tarihleri arasında, 11 ilde gerçekleştirilecek.Hibe programının hedefleri ve başvuru süreci ile ilgili olarak ICMPD ekibi, Konya, Kayseri, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Hatay ve Ankara’da bilgilendirme toplantıları organize edecek. Projeden faydalanmak isteyen kurum ve kuruluşlar, https://enhancerproject.com/ ‘dan bilgi alabilirler.