Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile altının ons fiyatının baskılandığını söyledi.

Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 69'a yükselirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantıda 75 baz puan faiz artırmasını destekleyen üyelerin sayısı da arttı.

Geçen hafta 109,5'le son 20 yılın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi ise şu sıralarda 109'un hemen altında bulunuyor.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek beklentileri geride bıraktı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 7,3 olmuştu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de ADP özel sektör istidamı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 ve 1.680 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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