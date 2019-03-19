Otonom araç çalışmaları tüm dünyada tüm hızıyla devam ediyor. Bu durum beraberinde ise farklı tartışmaları gündeme getiriyor.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, kendi kendine yol alabilen otomobil çalışmalarının en yoğun şekilde devam ettiği adreslerin başında gelen ABD'de yapılan bir araştırma ise, şaşırtıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Amerikan Otomobil Birliği'nin yaptığı araştımaya göre, Amerkalıların yüzde 71'i otonom araçlardan kaygı duyuyor. Geçen yıl Uber'in bilgisayar kontrollü aracının Arziona'da bir yayaya çarparak ölümüne sebebiyet vermesi sonrası da aynı çalışma yapılmış ve söz konusu oran yüzde 73 düzeyinde çıkmıştı.

MİLYARLARCA DOLAR HARCIYORLAR

Ortaya çıkan tabloya göre, Amerikan toplumunun otonom araçları kabul düzeyinde bir yıl içinde herhangi bir ilerleme kaydedilmiş değil. Buna rağmen, teknoloji ve otomotiv devlerinin söz konusu teknoloji geliştirme çalışmalarına milyar dolarlar harcamaya devam etmeleri ise dikkat çekiyor.

Öyle ki, Honda ve Japon Softbank birlikte General Motors'un otonom sürüş departmanına 5 milyar dolarlık finansman sağladı. Öte yandan, Volkswagen de, Ford'un otonom araç çalışmaları yapan ve piyasa değeri 4 milyar değeri bulan Argo AI'ye yatırım için görüşmelerini sürdürüyor.

Üreticiler için her ne kadar otonom teknolojileri geliştirmek büyük bir sorun olmasa da, Amerikan Otomobil Birliği'nin araştırmasına göre markaların yakın bir gelecekteki en büyük problemlerinden birinin, toplumu söz konusu araçlar ile yolculuk yapmaya ikna etmek olacak gibi görünüyor.

TOPLU TAŞIMA VE TESLİMATTA KULLANILMASI İSTENİYOR

Araştırmada ortaya çıkan diğer başlıklara da bakmakta fayda var. 1008 kişiyi kapsayan çalışmada, şerit takip sistemi, otomatik acil fren sistemi ve diğer sürüş asistan teknolojilerini kullanan sürücülerin yüzde 68'inin yarı-otonom sistemlere güven duyduğu sonucuna varılıyor.

Ayrıca, çalışmaya katılanların yüzde 53'ü otonom araçların şehir içi ulaşımda ve havalimanları gibi kamuya açık alanlarda düşük hızla seyreden toplu ulaşım araçlarında kullanımına sıcak baktığı aktarılıyor.

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç da, katılımcıların yüzde 44'ünün otonom araçların sadece teslimat için kullanılmasını istediği oldu.