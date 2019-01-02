Survivor Atakan Işıktutan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları sıkça aranılan isimlerin başında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor yarışmasında bu sene Türkiye ile Yunanistan yarışmacıları bir araya gelecek ve şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Survivor 2019 Türkiye kadrosu da belli olmuş oldu. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor yarışmacıları için bir tanıtım filmi çekildi. Filmde genç yarışmacı Atakan Işıktutan iddialı sözleriyle rakiplerine meydan okudu. Peki, Atakan Işıktutan kim? Yakından tanıyalım...

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA

Survivor'ûn genç yarışmacısı Atakan Işıktutan kendisini şu sözlerle anlatıyor, "24 yaşındayım. Rizleyim. Daha önce yüzdüm, su parkurlarında çok iddialıyım. Basket oynadım, atış anlamında da kabiliyetlerim var. Şimdi de crossfit sporu yapıyorum. Kendi kategorimde birinci oldum. Türkiye Kürek Şampiyonasında da Türkiye ikincisi oldum. İddialıyım, hırslıyım, güçlü ve hırslıyım. Her zaman daha iyisini yapmak için çalıştım. Bunun için de sınırlarımı zorladım. Orası dünyanın en zor yarışması, şartlar çok zor. Sevenlerime bu duyguyu yaşatmak ve o kupayı almak istiyorum. Gücüm, hırsım ve insan ilişkilerim, insan ilişkilerimle başarılı olacağımı biliyorum. Ben oraya zaten şampiyon olmaya gidiyorum. İsmimin anlamı gibi güçlü bir şekilde temsil edeceğim."

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