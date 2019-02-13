Survivor Kader Karakaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019 Türkiye kadrosunda olan Kader Karakaya, bu akşam yapılan oylama sonucunda adaya veda eden isim oldu.

SURVİVOR KADER KARAKAYA KİMDİR?

1996 yılında Osmangazi'de doğdu. 22 yaşındaki Kader Karakaya, Survivor 2019'a "Takımın bana ihtiyacı var" sloganı ile Bursa'dan katılıyor. FB Spor Okulları’nda futbol eğitmeni olan Kader Karakaya, "Survivor beni heyecanlandırıyor" diyor. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde 4. sınıfta eğitimine devam ediyor. Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Kader Karakaya, 4 yaşında spora başladığını ve küçük yaşlarda Lösemi hastalığına yakalandığını söyledi.