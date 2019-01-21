Survivor 2019 ne zaman başlayacak? Soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasının yayın tarihini kişisel Instagram hesabından paylaştı. Ilıcalı, "Survivor’ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye - Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8’de. Bence kaçırmayın" dedi.
SURVİVOR 2019 NE ZAMAN?
TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2019 2 Şubat Cumartesi günü izleyicisi ile buluşacak.
SURVİVOR 2019 YARIŞMACILARI TAM KADRO!
Dominik adasında zorlu parkurlarda mücadele edecek olan Türk ve Yunan yarışmacılar belirlendi. Acun Ilıcalı bazı yarışmacıları Instagram hesabından yayınlandı. İşte Survivor 2019 kadro listesi...
Seda Ocak
Hakan Kanık
Emin Günenç
Emre Durak
Halim Baydır
Erdem Ekşioğlu
Hikmet Tuğsuz
Kaan Kazgan
Asil Cengiz
Melisa Emirbayer
Burak Yurdugör
Müzeyyen Seren Bayülken
Okan Köksal
Sami Levi
Bora Edin
Ecem Onaran
Begüm Güven
Serpil Uzunçavdar
Simge Olçun
Sıla Rümeyda Ölçek
Sude Burcu
Sinem Kılıç
Yağız Erdoğan
Yusuf Karakaya
SURVİVOR 2019'DA YARIŞMA KURALLARI DEĞİŞECEK Mİ?
Her sene olduğu gibi bu yıl da Acun Ilıcalı, Survivor 2019'da yarışma kurallarında değişeme gidecek. Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşecek olan mücadelede yarışmacılar da ödül oyununu ve dokunulmazlık oyununu kazanmak için ter dökecek.
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