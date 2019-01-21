Survivor 2019 ne zaman başlayacak? Soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasının yayın tarihini kişisel Instagram hesabından paylaştı. Ilıcalı, "Survivor’ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye - Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8’de. Bence kaçırmayın" dedi.

SURVİVOR 2019 NE ZAMAN?

TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2019 2 Şubat Cumartesi günü izleyicisi ile buluşacak.

SURVİVOR 2019 YARIŞMACILARI TAM KADRO!

Dominik adasında zorlu parkurlarda mücadele edecek olan Türk ve Yunan yarışmacılar belirlendi. Acun Ilıcalı bazı yarışmacıları Instagram hesabından yayınlandı. İşte Survivor 2019 kadro listesi...

Seda Ocak

Hakan Kanık

Emin Günenç

Emre Durak

Halim Baydır

Erdem Ekşioğlu

Hikmet Tuğsuz

Kaan Kazgan

Asil Cengiz

Melisa Emirbayer

Burak Yurdugör

Müzeyyen Seren Bayülken

Okan Köksal

Sami Levi

Bora Edin

Ecem Onaran

Begüm Güven

Serpil Uzunçavdar

Simge Olçun

Sıla Rümeyda Ölçek

Sude Burcu

Sinem Kılıç

Yağız Erdoğan

Yusuf Karakaya

SURVİVOR 2019'DA YARIŞMA KURALLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Her sene olduğu gibi bu yıl da Acun Ilıcalı, Survivor 2019'da yarışma kurallarında değişeme gidecek. Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşecek olan mücadelede yarışmacılar da ödül oyununu ve dokunulmazlık oyununu kazanmak için ter dökecek.