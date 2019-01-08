Survivor 2019 ne zaman başlayacak? Heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor yeni kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Acun Ilıcalı, Survivor'ın ne zaman başlayacağını ve kadrosunda kimler var olacağını sosyal medya hesabından ara ara duyurmaya devam ediyor.

Ilıcalı, gazetecilere verdiği bir röportajda bu seneki Survivor'da Türkiye ile Yunanistan arasında bir yarışma olacağını duyurdu. Yeni kuralların geleceğini de açıklayan Ilıcalı, Türkiye yarışmacılarını da internet sitesinde ve sosyal medya hesabından yayınladı.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yılki Survivor yarışması 2 Şubat 2019 tarihinde TV8 ekranlarında olacak. Survivor bu yıl da Dominik Adası'nda gerçekleştirilecek.

SURVİVOR 2019 YARIŞMACILARI KİMLER?

Seda Ocak

Büşra Yalçın

Müzeyyen Seren Bayülken

Atakan Işıktutan

Emin Günenç

Erdem Ekşioğlu

Emre Durak

Kader Karakaya

Buse Akar

Asil Cengiz

Kaan Kazgan

Özgür Özdemir

Azim Kaan Güvenilir

Okay Köksal

Hikmet Tuğsuz

Ecem Onaran

Halim Baydur

Sami Levi

Hakan Kanık

Melisa Emirbayer

Yusuf Karakaya

Serpil Uzunçavdar

Sinem Kılıç

Burak Yurdugör

Sıla Rümeysa Ölçek

Simge Olçun

Begüm Güven

Bora Edin

Sude Burcu

MASTERCHEF'TEN SURVİVOR'A

Acun Ilıcalı, yarışma programlarında reytinginin yüksek olduğunu düşündüğü bir iki yarışmacıyı Survivor yarışmasının kadrosuna kattığını hatırlıyoruz. Bunun üzerine, Masterchef Türkiye programında öne çıkan yarışmacı Hakan Kanık, Survivor 2019 kadrosunda olmayı başardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ