Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler kadrosu büyük bir heyecanla merak ediliyordu. Survivor'un ilk tanıtımı yayınlanınca yarışmacılar da merak konusu oldu. Survivor bu sene ünlüler ve gönüllüler formatı ile 16 Şubat Pazar seyircisinin karşısında olacak.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER TANITIMI



SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMI

Ünlüler Takımı: Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Aycan Yanaş, Derya Can, Parviz Abdullayev, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Şaziye İvegin Üner, Mert Öcal, Tuğba Melis Türk

Ersin Korkut

Uğur Pektaş

Aycan Yanaş

Derya Can

Parciz Abdullayev

Elif Gören

Barış Murat Yağcı,

Şaziye İvegin Üner,

Mert Öcal

Tuğba Melis Türk

SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Fatoş Günaydın

Burak Yurdugör

Meryem Kasap,

Sadık Ardahan

Evrim Kekik

Cemal Can Canseven

Makbule Karabudak

Ceyhun Jay

Tayfun Erdoğan

Nisa Bölükbasi

Yasin Obuz

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020, 16 Şubat Pazar akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. Çekimlerin Dominik Adası'nda gerçekleştiği yarışmanın sunucusu ise Acun Ilıcalı olacak.