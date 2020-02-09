Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler kadrosu büyük bir heyecanla merak ediliyordu. Survivor'un ilk tanıtımı yayınlanınca yarışmacılar da merak konusu oldu. Survivor bu sene ünlüler ve gönüllüler formatı ile 16 Şubat Pazar seyircisinin karşısında olacak.
SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER TANITIMI
SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMI
Ünlüler Takımı: Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Aycan Yanaş, Derya Can, Parviz Abdullayev, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Şaziye İvegin Üner, Mert Öcal, Tuğba Melis Türk
Ersin Korkut
Uğur Pektaş
Aycan Yanaş
Derya Can
Parciz Abdullayev
Elif Gören
Barış Murat Yağcı,
Şaziye İvegin Üner,
Mert Öcal
Tuğba Melis Türk
SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Fatoş Günaydın
Burak Yurdugör
Meryem Kasap,
Sadık Ardahan
Evrim Kekik
Cemal Can Canseven
Makbule Karabudak
Ceyhun Jay
Tayfun Erdoğan
Nisa Bölükbasi
Yasin Obuz
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2020, 16 Şubat Pazar akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. Çekimlerin Dominik Adası'nda gerçekleştiği yarışmanın sunucusu ise Acun Ilıcalı olacak.
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