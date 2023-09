Survivor 2024 kadrosu belli oluyor! Survivor All Star yarışmacıları kimler? Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor?

Survivor 2024 kadrosu belli oluyor! Survivor All Star yarışmacıları kimler? Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor?

1 Şurada Paylaş!









TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor All Star'da yeni sezon yarışmacıları televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, 2024 Survivor All Star kadrosuna katılan ilk yarışmacıyı 'O bir şampiyon!' sözleriyle sosyal medya üzerinden açıklarken diğer isimlerde netleşmeye başladı. Peki, "Survivor All Star yarışmacıları kimler? Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor?" İşte Survivor yeni sezon kadrosu ve yayın tarihi...