Survivor 2024 kadrosu belli oluyor! Survivor All Star yeni sezon yarışmacıları kimler?
Survivor All Star 2024 kadrosu yavaş yavaş netleşmeye başladı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı yaptığı açıklamalarla yeni sezonda Survivor'da yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. İlk açıklanan isimler Nihat Altınkaya ve Nagihan Karadere olurken, Survivor All Star kadrosunda yer alacak diğer isimlerin kim olacağı merak konusu oldu. Peki, "Survivor All Star yarışmacıları kimler? Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor?" İşte 2024 Survivor All Star yeni sezonun başlayacağı tarih ve yarışacak isimler...
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor All Star'da yeni sezon yarışmacıları televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, 2024 Survivor All Star kadrosuna katılan ilk yarışmacıyı 'O bir şampiyon!' sözleriyle sosyal medya üzerinden açıklarken diğer isimlerde netleşmeye başladı. Peki, "Survivor All Star yarışmacıları kimler? Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor?" İşte Survivor yeni sezon kadrosu ve yayın tarihi...
SURVIVOR 2024'ÜN İLK YARIŞMACISI AÇIKLANDI!
Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı açıklama ile yeni yarışmacıyı duyurdu. Ilıcalı "Survivor AlL Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
SURVİVOR 2024 KONSEPTİNDE DEĞİŞİKLİK
13 Haziran tarihinde gerçekleşen Survivor finalinde Acun Ilıcalı seyircilere müjdeyi verdi. Büyük final gecesi Acun Ilıcalı 2024 sezonu konseptini açıkladı.
Ilıcalı, "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor." dedi.
SURVIVOR 2024 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?
2024 Survivor All Star kadrosunda Nihat Altınkaya dışında bir yarışmacı henüz açıklanmadı. Diğer yarışmacıların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
Ancak 2023 Survivor final gecesine katılan Nagihan Karadere de All Star için yeşil ışık yakmıştı. Acun Ilıcalı'nın sorması üzerine, Nagihan yarışmaya katılabileceğini söylemişti. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.
SURVIVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yarışmanın geçtiğimiz sene 15 Ocak'ta başladığı göz önüne alındığında bu sene de Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İşte 2024 Survivor kadrosunda yer alan isimler...
İSMAİL BALABAN KİMDİR?
İsmail Balaban, 1987’de Antalya’nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünde dünyaya geldi. Dört kardeş olan Balaban’ın ikizi ve iki ablası var. Maddi imkanlar nedeniyle ortaokuldan sonra liseye gitmedi. Bağ bahçe işlerinde çalıştı. Güreş kariyeri ardından açıköğretimde liseyi bitirdi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde beden eğitimi okudu. Sonra Trakya Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2020 yılında ağır sıklette Dünya Şalvar Güreşi şampiyonu oldu. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında şampiyon oldu.
2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.
2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştı. Sporcu, 2021 yılında TV8'de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler'in 9 sezonuna yarışmacı olarak katıldı. Yarışma sonunda Yiğit Poyraz ile finale kalıp halk oylamasıyla 1. oldu
İsmail Balaban verdiği bir röportajda güreşle tanışma hikayesini şu sözlerle dile getirmişti: “18 yaşlarındaydım. Köyümüzde güreşle ilgilenen birkaç kişi vardı. Kardeşimle bana “Sizin fiziğiniz iyi, güreşçi olun” dediler. Köyde daha önce güreşmiş eski bir pehlivan vardı, ilk ustamız Bekir Meriç “Ben sizi çalıştırırım” dedi. Heveslenip hemen lisans çıkardık. Bir anda kendimizi güreşin içinde bulduk.”
YİĞİT POYRAZ
Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde Bodrum'da dünyaya geldi. Çocukluğunun geçtiği Bodrum'dan eğitimi için ayrılan yarışmacı, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.
2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.
8 yaşından bu yana basketbola ilgi duyan ve aktif olarak oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.
AYŞE YÜKSEL
Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu. Üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe, Düzce Üniversitesi'nde eğitimini sürdürüyor.
Küçük yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilenen Ayşe Yüksel, hayatının her alanında spora yer verdi. Ortaokul 7. sınıfta haltere başlayan Yüksel, Türkiye 3.'sü olmuştur.
Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçmiştir. Yüksel, voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başlamıştır.
Ayşe Yüksel Survivor 2021'de yarışmıştı.
ALEYNA KALAYCIOĞLU
Survivor 2021'in gönüllüler takımında mücadele eden yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu'nun kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı merak ediliyor. Birçok vatandaş Aleyna Kalaycıoğlu'nun özel hayatına dair detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
Survivor 2021 Gönüllüler Takımı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, kendisi hakkında şu bilgileri verdi;
1998 Bursa doğumluyum. Yalova’da büyüdüm. Annemle babam ben 10 yaşındayken ayrıldı. Annem ve kardeşimle İstanbul’a taşındık. Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyorum. Survivor’a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor.
OGEDAY GİRİŞKEN
Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Ogeday, 1992 doğumlu, Adanalı olan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor’a katıldı ve şampiyon oldu. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü mezunudur. Fenerbahçe‘de kürek sporu dalında yer aldı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı.
Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe‘de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.
Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda yarışmayı 8. Sırada tamamladı. Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde de rol aldı
NEFİSE KARATAY
Mill Sporcu Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerine devam ediyor.
Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladı. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti.
Nefise Karatay intagram hesabı 'nefiseekaratay' üzerinden paylaşımlar yapıyor.
Survivor 2023 ünlüler takımına yedeklerden giren ilk isim olan Nefise Karatay, yarışmanın şampiyonu olmuştu
SEMA AYDEMİR
Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da bu kız aynı yarışmada olacak. 1.70 boyunda olan iddialı yarışmacının kilosu ise 63'tür.
Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'da mücadele veren Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlettir.
2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir; Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte mücadele vermiştir. Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu vardır.
SEDA OCAK
Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, önce anaokulu öğretmenliği, ardından spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. İkizi Sema Aydemir gibi oldukça hırslı bir yarışmacı olan Seda Ocak, performansıyla göz doldurdu.
Seda Ocak, Survivor 2019'da yarı final heyecanı yaşamıştı.
MERVE AYDIN
Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelmiştir. Babası Ufuk Aydın Ordu Mesudiyeli, Annesi Nilgün Aydın Bulgaristan göçmenidir. Tek Kardeşi olan Ufukcan ise Demir İnşaat Büyükçekmece Spor Kulübü’nde basketbolcudur. Merve Aydın öğrenimini Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamlamıştır.
Atletizme 14 yaşında Ortaokuldayken Süreyya Ayhan’dan etkilenerek adım attı. Daha sonra Atletizme Lisanslı olarak Enka Spor Kulübünde devam etti. Spora başladıktan 3 ay sonra 2004 yılında Türkiye şampiyonasında yarıştı, 800 metreyi 2:09 saniyede koşarak Türkiye şampiyonu oldu. Böylece barajı geçerek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmış oldu. Bu aşamanın ardından birçok başarı elde eden Merve Aydın, Galatasaray kulübünün atletizm sporcusu oldu. Ancak yaşadığı bazı prosedürel sorunlar yüzünden anlaşması feshedildi. Bu süreçte İzinsiz yurt dışına çıktığı öne sürülerek federasyon tarafından 15 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Bu yaşadığı sorunlar yüzünden spor hayatına mecburi olarak ara verdi.
2014 yılında Star TV‘de yayınlanan Survivor yarışmasına katıldı. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmayı 3. Olarak tamamladı.
2015 yılında Tv8’de Survivor All Star’da yarıştı ve finale kaldı. Böylece 10 yılın En Başarılı Kadın Survivor’ı oldu. 3 Temmuz 2018 tarihinde yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. Oldu.
YASİN OBUZ
21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
2019 yılında Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor 2020'ye seçildi. Yasin Obuz, Survivor 2022'ye de katılmıştı.
ÖZGÜR TETİK
Survivor Özgür 1975 yılında Yalova’da doğmuştur. 47 yaşındaki yarışmacı küçük yaşlardan itibaren basketbola olan ilgisiyle biliniyor.
Uzun yıllar amatör ligde basketbol oynayan yarışmacı sporun her dalına ilgi duyuyor. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimi alan Özgür, eğitiminin ardından 2000’li yıllara kadar hem sporculuk hem de antrenörlük yapmıştır.
Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Özgür, yaptığı antrenman videolarını Instagram’da paylaşmaktadır. 10 bin takipçisi bulunan Özgür Tetik, kendisi gibi antrenör olan Tuğba Tetik ile evlidir.
Özgür Tetik aynı zamanda maraton koşusudur. Yarışmanın 2023 ayağında mücadele vermiştir.