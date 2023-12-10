Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Survivor 2024 kadrosu yarışmacıları kimler, tam kadro açıklandı mı? Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak?

        Survivor All Star yarışmacıları tam kadro! 2024 Survivor yarışmacıları kimler?

        Survivor All Star'da artık geri sayım başlamış durumda. Bu sezon 18. yeni sezonu ile ekranlara gelecek yarışmada bu akşam takımlar belli oldu. 18 yarışmacının mücadele edeceği fenomen yarışmada, kimlerin hangi takımda olacağı büyük merak konusu. İşte, Survivor'da yeni sezonun yarışmacıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 20:21 Güncelleme: 10.12.2023 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu yıl bir kez daha All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor'da, yeni sezon öncesi kimin hangi takımda yarışacağı netlik kazandı. Pazar akşamı TV8 ekranlarında saat 19:30'da başlayan "Survivor All Star 2024 Takımlar Belli Oluyor" programında yer alan isimleri bir araya getirdik...

        2

        SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.

        3

        SURVİVOR'DA YENİ FORMAT

        Survivor All Star'da bu sene performans konuşacak. SMS'in olmadığı yeni sezonda performanslar sonucunda bir kişi şampiyon olacak.

        4

        MAVİ TAKIM

        Nefise Karatay

        Seda Ocak

        Begüm Yücetan

        Sahra Işık

        Seda Aktuğlu

        Damla Can

        Hakan Hatipoğlu

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Özgür Tetik

        Yunus Emre

        Ogeday Girişken

        5

        KIRMIZI TAKIM

        Pınar Saka

        Merve Aydın

        Nagihan Karadere

        Gizem Memiç

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Berna Canbeldek

        Doğukan Manço

        Furkan Kızılay

        Ersin Korkut

        Sercan Yıldırım

        Turabi

        Bozok Gören

        Nihat Altınkaya

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor