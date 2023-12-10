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Bu yıl bir kez daha All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor'da, yeni sezon öncesi kimin hangi takımda yarışacağı netlik kazandı. Pazar akşamı TV8 ekranlarında saat 19:30'da başlayan "Survivor All Star 2024 Takımlar Belli Oluyor" programında yer alan isimleri bir araya getirdik...