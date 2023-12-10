Survivor All Star yarışmacıları tam kadro! 2024 Survivor yarışmacıları kimler?
Survivor All Star'da artık geri sayım başlamış durumda. Bu sezon 18. yeni sezonu ile ekranlara gelecek yarışmada bu akşam takımlar belli oldu. 18 yarışmacının mücadele edeceği fenomen yarışmada, kimlerin hangi takımda olacağı büyük merak konusu. İşte, Survivor'da yeni sezonun yarışmacıları...
Bu yıl bir kez daha All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor'da, yeni sezon öncesi kimin hangi takımda yarışacağı netlik kazandı. Pazar akşamı TV8 ekranlarında saat 19:30'da başlayan "Survivor All Star 2024 Takımlar Belli Oluyor" programında yer alan isimleri bir araya getirdik...
SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA YENİ FORMAT
Survivor All Star'da bu sene performans konuşacak. SMS'in olmadığı yeni sezonda performanslar sonucunda bir kişi şampiyon olacak.
MAVİ TAKIM
Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken
KIRMIZI TAKIM
Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya