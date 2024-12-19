Survivor All Star 2025 yarışmacısı Yağmur Banda hayatı ve kariyeri
Survivor 2025 için geri sayım başladı. Kadrodaki isimler şimdiden merak konusu oldu. Survivor'ın önceki yıllarında dikkat çeken performansı ile adından söz ettiren Yağmur Banda, 2025 All Star kadrosunda yer alan isimlerden biri oldu. Yağmur Banda'nın hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. Peki, Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte 2025 Survivor All Star yarışmacısı Yağmur Banda hakkında merak edilen bilgiler...
Survivor performansı ile dikkat çeken Yağmur Banda Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alan isimlerden biri oldu. Acun Ilıcalı, izleyenlerin merak ettiği "Survivor 2025" fragmanını sosyal medya üzerinden paylaştı. Fragmanın paylaşılması sonrasında yarışmanın tarihi ve kadrodaki isimler kesinleşti. Peki, Yağmur Banda kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...
SURVİVOR YAĞMUR KİMDİR?
1998 doğumlu olan Yağmur Banda, aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Taekwondo takımında yer alan bir sporcudur.
Spor kariyerinde Türkiye Şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kez ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde eden Banda, taekwondonun yanı sıra farklı spor dallarıyla da ilgilenmektedir. Daha önce Survivor 2018 All Star - Gönüllüler sezonunda yarışan Yağmur Banda, Gönüllüler takımında mücadele etmiştir.