İstanbul'da Ümraniye Tepe Tıp Merkezi'ne grip tedavisi için giden ve verilen serumun ardından fenalaşan 28 yaşındaki Gamze Yıldız, bir aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Penisilin alerjisi olduğunu belirtmesine rağmen serumun yetkisiz bir personel tarafından hazırlandığı, nöbetçi doktorun hastayı hi... Daha Fazla Göster

İstanbul'da Ümraniye Tepe Tıp Merkezi'ne grip tedavisi için giden ve verilen serumun ardından fenalaşan 28 yaşındaki Gamze Yıldız, bir aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Penisilin alerjisi olduğunu belirtmesine rağmen serumun yetkisiz bir personel tarafından hazırlandığı, nöbetçi doktorun hastayı hiç görmediği ve Yıldız'ın yanlış entübe edildiği iddiaları ihmalin boyutunu gözler önüne sererken, acılı aile, olayda ihmaller zinciri bulunduğunu öne sürerken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklendiği öğrenildi. (İHA) Daha Az Göster