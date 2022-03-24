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Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor!

Survivor Gönüllüler takımında yarışan Anıl Berk Baki adından söz ettiriyor. Milli sporcu Survivor Anıl Berk Baki, yelken sporu ile de ilgileniyor. Yarışmadaki performansıyla gündeme gelen Survivor Anıl instagram aylaşımlarıyla da beğeni topluyor. İşte, Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki Instagram paylaşımları...

  • 01
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?

    Survivor Gönüllüler takımında yarışan Anıl Berk Baki adından söz ettiriyor. 
  • 02
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?

    Milli sporcu Survivor Anıl Berk Baki, yelken sporu ile de ilgileniyor.
  • 03
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?

    Yarışmadaki performansıyla gündeme gelen Survivor Anıl instagram paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. 
  • 04
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?

    İşte, Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki Instagram paylaşımları...
  • 05
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?

    SURVİVOR ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

    Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Bugün 31 yaşında olan Anıl Berk Baki aslen Trabzonludur. 
  • 06
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?

    1,80 boyunda ve 84 kilo ağırlığında olan Anıl Berk Baki, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunudur.
  • 07
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?

     Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgilenmekte ve aynı zamanda Milli sporcudur.
  • 08
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?

    Bunun dışında Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdürmektedir. 
  • 09
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?

    Yelken ve crossfit dışında uzun süre Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir.
  • 10
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?

    Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Anıl Berk Baki hayvanlara da düşkün biri.
  • 11
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?
  • 12
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?
  • 13
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?
  • 14
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?
  • 15
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?
  • 16
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?
  • 17
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?
  • 18
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?
  • 19
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?
  • 20
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?
  • 21
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?
  • 22
    Survivor Anıl Berk Instagram paylaşımları: Survivor All Star 2022 Anıl Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında?

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